El Ibex 35 abrió la sesión de este miércoles con un repunte del 0,38% que llevó al selectivo hasta los 19.088 puntos, en una jornada marcada por la presentación del plan estratégico de Indra, cuyas acciones se impulsaban más de un 7% en los primeros compases de negociación.

La firma presidida por Ángel Simón prevé más que duplicar sus ingresos en 2030, hasta los 12.000 millones de euros, y llegar esta cifra hasta los 20.000 millones de euros en 2035.

En los primeros compases de la sesión, el valor del Ibex 35 más alcista era Indra (+7,04%), seguido de Puig (+4,27%), Inditex (+1,75%) y Amadeus (+1,41%). Por el contrario, las principales caídas en la apertura se las anotaban Solaria (-2,1%), Repsol (-0,50%), Acciona (-0,32%) y Banco Santander (-0,29%).

Por su parte, HBX Group International ha anunciado que registró un beneficio después de impuestos de 138 millones de euros en su ejercicio fiscal 2026, frente a las pérdidas de 70 millones de euros contabilizadas en el ejercicio anterior.

Grenergy, por su parte, ha informado de obtuvo un beneficio neto de 72 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 58% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, Faes Farma ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que abonará un dividendo a cuenta de 0,041 euros por acción el próximo 12 de enero.

En el terreno macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.469 préstamos, su mayor cifra en un mes de septiembre desde 2010.

Por su parte, el producto interior bruto (PIB) de Alemania registró un crecimiento del 0,1% en el tercer trimestre de 2026 en comparación con los tres meses anteriores, cuando el ritmo de expansión fue del 0,3%, según la segunda lectura del dato publicada por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que inicialmente había estimado un aumento del 0,2% de la actividad entre julio y septiembre.

Tras la revisión a la baja del crecimiento alemán en el tercer trimestre hasta el 0,1%, la recuperación de la mayor economía de Europa vuelve a perder impulso, después de la expansión del 0,3% en el segundo trimestre de 2026 y del 0,4% entre enero y marzo.

Resto de bolsas

Las principales Bolsas europeas despertaban también en positivo este miércoles. París subía un 1% a las 9.20 horas, mientras que Londres se revalorizaba un 0,6%, Francfort avanzaba un 0,3% y Milán subía un 0,1%.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,8% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 89,7 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, disminuía un 2%, hasta los 80,4 dólares.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,0941 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,844%.