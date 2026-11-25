Poner un piso o una casa a la venta, lleva a quere encontrar un comprador en el mínimio de tiempo. Sin embargo, es un asunto que no podemos tomar con prisas y mucho menos cuando llega el día de firmar la compraventa ante notario. Para quien vende, lo normal a partir de ese momento es empezar a ocuparse de otras cosas, especialmente si tiene previsto mudarse a otra vivienda. Sin embargo, antes de dar por cerrado todo lo relacionado con nuestra antigua casa, conviene fijarnos bien y sobre todo que nos pongamos en contacto con el administrador de fincas.

Y es que, por extraño que parezca, podemos encontrarnos con que la comunidad de vecinos de un edificio en el que ya no vivimos nos reclame dinero porque el actual dueño del piso ha dejado de pagar. No estamos hablando de recibos que dejáramos pendientes antes de marcharnos, sino de gastos generados cuando la vivienda ya pertenecía a otra persona. La Ley de Propiedad Horizontal contempla esta posibilidad en uno de sus artículos, aunque evitar que nos suceda es bastante sencillo. Basta con hacer una comunicación cuya importancia desconocen muchos vendedores.

Lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal cuando vendemos un piso

Si durante años hemos pagado religiosamente los gastos de comunidad, seguramente lo último que se nos pasa por la cabeza al vender es que tengamos que seguir pendientes de ellos. Pero ¿sabe realmente la comunidad que hemos dejado de ser propietarios? Puede que nos hayamos despedido de los vecinos pero a efectos legales, sin embargo, lo que debemos hacer es cumplir con lo establecido en el artículo 9.1.i) de la Ley de Propiedad Horizontal. En él se recoge la obligación de comunicar el cambio de titularidad de la vivienda a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por un medio que permita dejar constancia de su recepción.

La ley añade que quien incumpla esta obligación «seguirá respondiendo de las deudas con la comunidad devengadas con posterioridad a la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular». Imaginemos entonces que vendemos ahora nuestro piso y que, pasadas las Navidades, el comprador comienza a acumular recibos sin pagar. La comunidad podría reclamarnos esas cantidades si concurren las circunstancias que recoge el citado artículo. Tendríamos derecho a exigirle después al comprador el dinero abonado, pero menudo problema cuando pensábamos que ya habíamos terminado con todos los gastos de aquella vivienda.

Qué pasa si los vecinos ya saben que hemos vendido la casa

También puede ocurrir que el comprador, nada más instalarse, llame al administrador para facilitarle su número de cuenta o que incluso acuda a una junta de propietarios porque se ha convocado una reunión para tratar las obras del edificio. En este sentido, la Ley de Propiedad Horizontal hace una salvedad. La responsabilidad solidaria no se aplica cuando cualquiera de los órganos de gobierno de la comunidad ha tenido conocimiento del cambio de titularidad por otro medio, por actos concluyentes del nuevo propietario o cuando la transmisión resulta notoria. De todos modos, tampoco merece la pena arriesgarse a tener que demostrar más adelante que el presidente o el administrador sabían que habíamos vendido el piso.

El trámite que no debes olvidar después de pasar por el notario

Si todavía tenemos el teléfono del administrador de fincas, podemos ponernos en contacto con él para preguntarle dónde debemos enviar la comunicación. Lo importante es que podamos demostrar que la ha recibido. Un correo electrónico cuya recepción nos confirmen por escrito puede servir. También podemos acercarnos al despacho del administrador, si ejerce como secretario, y entregar un escrito del que nos quedaremos una copia firmada. En él indicaremos qué vivienda hemos vendido, cuándo se produjo la compraventa y quién es el nuevo titular. No hace falta complicarse mucho más, aunque también podemos recurrir al burofax si tenemos dificultades para conseguir una confirmación.

No lo confundas con el certificado de deudas de la comunidad

Por último, cabe recordar que, cuando vendemos una vivienda, entre los documentos que nos suelen pedir en la notaría figura el certificado que acredita si estamos al corriente de pago de los gastos de comunidad. Una exigencia que recoge el artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal, salvo que el comprador nos exima expresamente de presentar dicho documento. Es importante tener esto en cuenta, porque puede que algunos vendedores den por hecho que, al haber solicitado el certificado, el administrador de fincas ya está al tanto de la venta. Sin embargo, una cosa es que sepa que tenemos intención de vender la casa y otra que tenga constancia de que la operación se ha llevado a cabo. Por eso, si recientemente has vendido tu piso y no recuerdas haber comunicado el cambio de titularidad, todavía estás a tiempo de hacerlo. No esperes a que sea la propia comunidad la que se ponga en contacto contigo porque el nuevo dueño haya dejado algún recibo sin pagar.