Una de las cuestiones que más debate ha generado en los últimos años alrededor de la vivienda es el crecimiento de los pisos turísticos. Para algunos propietarios representan una forma más de obtener rentabilidad de un inmueble, mientras que en determinadas comunidades han provocado discusiones por el uso de las zonas comunes, el movimiento de huéspedes o las normas internas del edificio. Sin embargo las reglas han cambiado.

Desde abril de 2025, todo aquel que quiera utilizar una vivienda como alojamiento turístico dentro de un edificio sometido a propiedad horizontal ya no tiene suficiente con cumplir los requisitos administrativos que establezca la comunidad autónoma. La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025 modificó la Ley de Propiedad Horizontal y añadió como requisito tener la aprobación expresa de la comunidad.

Adiós a los pisos turísticos sin autorización

El cambio aparece recogido en el artículo 7.3 de la Ley de Propiedad Horizontal. El propietario que quiera comenzar una actividad turística en su vivienda debe obtener previamente la autorización de la comunidad. Esto supone una diferencia importante respecto a la situación anterior ya que no basta con que ningún vecino se oponga o con que el asunto no se haya tratado nunca en junta. Para las nuevas actividades tiene que existir un acuerdo expreso que permita ese uso.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ya se ha pronunciado sobre esta exigencia en varias resoluciones publicadas posteriormente en el BOE. En ellas se insiste en que, si la actividad comenzó después de la entrada en vigor de la reforma, el propietario debe acreditar que cuenta con esa aprobación. Y si empieza a alquilar el inmueble con fines turísticos sin haberla conseguido, la comunidad puede requerir el cese de la actividad y, si el conflicto continúa, recurrir a las vías legales previstas.

No basta con tres quintas partes de los vecinos que vayan a la junta

Aquí aparece uno de los puntos que puede crear más confusión. La mayoría exigida no se calcula únicamente entre los vecinos que asisten a la reunión. El artículo 17.12 establece que se necesita el voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios y que esos propietarios deben representar también tres quintas partes de las cuotas de participación del edificio. Por ejemplo, en una comunidad con 20 propietarios, conseguir 12 votos no sería suficiente si entre todos ellos no alcanzan además el 60% de las cuotas. Y puede suceder al revés: alcanzar ese porcentaje de participación económica pero quedarse corto en número de propietarios.

También entran en juego los vecinos que no acuden a la junta. En los casos en los que resulte aplicable la denominada regla del ausente, el acuerdo se comunica posteriormente y quienes no manifiesten su oposición dentro del plazo de 30 días pueden computarse en el sentido previsto por la Ley de Propiedad Horizontal. De ahí que el acta tenga especial importancia. No sólo debe recoger el resultado de la votación, sino también cuántos propietarios han votado a favor y qué porcentaje de cuotas representan.

La comunidad no tiene por qué optar directamente por prohibirlos

La reforma da margen a cada comunidad para decidir cómo quiere regular esta actividad. El artículo 17.12 permite limitarla, condicionarla o prohibirla siempre que se consiga la mayoría necesaria. Eso significa que una finca puede decidir no admitir nuevas viviendas turísticas, pero también establecer determinadas condiciones sin llegar a vetarlas por completo.

La misma mayoría de tres quintas partes permite aprobar cuotas especiales para las viviendas que desarrollen esta actividad o aumentar su participación en los gastos comunes. Ese incremento, no obstante, no puede superar el 20%. Puede utilizarse, por ejemplo, en comunidades que consideren que este uso supone una utilización más intensa de determinados servicios comunes. No se aplica automáticamente sino que debe aprobarse en junta y quedar correctamente recogido en el acuerdo.

Tampoco es imprescindible modificar los estatutos en todos los casos. La propia Ley de Propiedad Horizontal contempla que estos acuerdos puedan adoptarse con esa mayoría reforzada aunque afecten al título constitutivo o a las normas de la comunidad.

Qué pasa con los pisos turísticos que ya funcionaban

La fecha del 3 de abril de 2025 resulta fundamental porque la reforma no permite tratar del mismo modo las nuevas actividades y las que ya existían. La disposición adicional segunda de la Ley de Propiedad Horizontal establece que quienes ya ejercían legalmente la actividad turística antes de la entrada en vigor de la reforma pueden continuar haciéndolo de acuerdo con las condiciones y plazos que establezca la normativa que les resulte aplicable.

Por tanto, una comunidad no puede aprobar ahora una prohibición y entender que desaparecen automáticamente todos los pisos turísticos que ya funcionaban legalmente con anterioridad. Eso sí, tampoco es suficiente con que el propietario comprara la vivienda antes de abril de 2025 o tuviera previsto destinarla a este uso. Para acogerse a ese régimen anterior, la actividad debía estar ya ejerciéndose legalmente y cumplir los requisitos turísticos correspondientes.

La diferencia, por tanto, está en cuándo comenzó la actividad. Los pisos turísticos que ya operaban legalmente tienen un régimen distinto. Pero para quienes quieran empezar ahora, en cambio, la comunidad de propietarios tiene una palabra que antes no tenía de la misma manera: debe autorizar expresamente el inicio de la actividad y hacerlo con una mayoría de tres quintas partes tanto en propietarios como en cuotas.