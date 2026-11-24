El autobús de las «12+1 mentiras de Sánchez», que evidencia su actuación como presidente del Gobierno durante toda su legislatura, sale hoy desde Atocha, subiendo por el Paseo de la Castellana hasta llegar a Monforte de Lemos. En el autobús hay un código QR escaneable, junto a las caras de Eduardo Inda y del líder socialista, en el que se muestran las mentiras del presidente del Gobierno durante su mandato.