Koke Resurrección se personó en el auditorio del Metropolitano como el capitán y líder indiscutible del vestuario rojiblanco, escoltando a Diego Pablo Simeone, recién coronado este fin de semana como el técnico con más victorias en la historia de la Liga. Juntos como marca el protocolo de la Champions, porque sí, el fútbol ya ha vuelto a esa vorágine de partido cada tres días. Este martes toca medirse al Viking, novel en la máxima competición continental.

Esas 345 de Simeone en Liga tienen como denominador común a Koke, que ha estado desde la primera hasta la más reciente. «Llegamos en un momento en que el club estaba en crecimiento, apostaron por nosotros y vivimos esa motivación de ir creciendo. Antes en el Calderón, ahora cambiaremos el Cerro por la Ciudad del Deporte… Esa es la motivación, seguir creciendo, es lo que nos ha hecho estar aquí hoy», dijo Koke.

«Simeone no ha cambiado nada, sólo la edad. El resto no va a cambiar nunca. Sigue con la misma ambición e igual de pesado en los entrenamientos. Ojalá siga muchos años más porque nos ha cambiado la mentalidad. Algún día nos tendremos que ir, no somos eternos. Hemos dado mucho al club, pero seguiremos siendo del Atlético siempre. Seguimos disfrutándolo hasta el último día», añadió el capitán.

También ensalzó la figura de Baena, que tras el Mundial ha revertido su signo en el Atlético. «Es un chico increíble, el año pasado fue un periodo de adaptación para él, ahora vuelve con la soltura de ganar el Mundial y es el jugador que necesita el Atlético. Tiene jerarquía, pero él es mucho de cabeza y ahora es el jugador que necesita el Atlético y queremos todos», analizó Koke.

Los rojiblancos reciben en el Metropolitano al Viking noruego con exigencias de ganar para aspirar al top 8 y tras el aviso del Bodo del curso pasado. «Es importantísimo ganar, sabemos la dificultad, la Champions no espera nada y no puedes salir a especular, hay que salir metidos. La temporada pasada ya tuvimos el ejemplo con el Bodo, perdimos. Sabemos que no será fácil, hay que dar el máximo para ganar este partido», finalizó Koke.