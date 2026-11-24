Jesús Owono ya ha comenzado a entrenar en solitario en las instalaciones del Andorra tras semanas muy complicadas después de la muerte de Jesús de Miguel. Un fallecimiento que se produjo tras un brutal golpe por parte del guardameta africano. El pasado viernes se dejó ver por primera vez en las gradas del equipo del Principado y desde la semana pasada ya entrena sobre el césped en solitario.

El proceso de recuperación, sobre todo mental, de Jesús Owono tiene un proceso. El pasado viernes realizó su primera aparición pública. Las cámaras lo captaron en el estadio del Andorra viendo en directo el partido de su equipo contra el Leganés y asistiendo al primer homenaje del equipo del Principado a Jesús de Miguel con un emocionante minuto de silencio.

Informa ‘Bon dia Andorra’ que Jesús Owono está entrenando en solitario sobre el césped desde la semana pasada. Una noticia que se ha conocido este martes, día en el que el portero africano sigue entrenándose de manera individual. Un paso más en su proceso de recuperación mental tras vivir el episodio más complicado de su vida.

Tras aquel fatídico día en Tenerife, Jesús Owono ya ha cumplido dos partidos de sanción con el Andorra de los 12 con los que fue castigado por el Comité de Disciplina de la Federación. Por lo tanto, le quedan diez partidos de Liga sin jugar hasta volver a los terrenos de juego si él mismo desea volver. Podría volver a primeros de febrero si está en condiciones para jugar. El Andorra no ha hecho ningún comunicado oficial sobre el regreso al trabajo de su portero.