La preciosa reflexión de Confucio, filósofo chino, sobre el rencor: «El mal no está en que te injurien o te roben, sino en que tú guardes resentimiento»
El filósofo chino dejó una enseñanza sobre cómo afrontar las ofensas y evitar que el comportamiento de otras personas termine condicionando nuestra vida
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Hay frases que consiguen explicar en pocas palabras sentimientos que pueden acompañarnos durante años. El rencor es uno de ellos, ya que es una emoción que aparece cuando alguien nos hace daño, nos decepciona o comete una injusticia contra nosotros. Sin embargo, una antigua enseñanza vinculada al pensamiento de Confucio invita a mirar este sentimiento desde otra perspectiva, ya que el verdadero problema no está únicamente en la ofensa recibida, sino en permitir que el resentimiento se instale permanentemente en nuestro interior. Una reflexión que conecta con la importancia de cultivar la serenidad, controlar las emociones y aprender a seguir adelante sin convertir el dolor en una carga.
Qué significa esta reflexión sobre el rencor
La frase de Confucio plantea una idea especialmente interesante, ya que cuando alguien nos perjudica, no siempre podemos controlar lo que ha sucedido, pero sí podemos trabajar en nuestra manera de responder. Guardar resentimiento significa mantener viva una experiencia desagradable, revivir constantemente lo ocurrido y permitir que una persona que nos hizo daño continúe teniendo influencia sobre nuestro estado emocional.
Esto no significa que haya que justificar las injusticias, olvidar las ofensas o permitir que otras personas vuelvan a hacernos daño. La enseñanza apunta a distinguir entre reconocer una conducta perjudicial y vivir permanentemente atrapados en sus consecuencias emocionales. De hecho, el pensamiento confuciano concede una gran importancia a la rectitud, la moderación y el cultivo personal.
Lo que realmente enseñaba Confucio
Confucio (551-479 a. C.) fue uno de los pensadores más influyentes de la historia de China. Sus enseñanzas quedaron recogidas principalmente en Analectas, una recopilación de conversaciones, reflexiones y principios transmitidos por sus discípulos.
En el capítulo 14 aparece una enseñanza especialmente relacionada con esta cuestión. Cuando alguien le pregunta si debería responder al resentimiento con bondad, el filósofo contesta: «Responde al resentimiento con rectitud y a la bondad con bondad». La idea es que no hay que confundir la ausencia de venganza con aceptar cualquier comportamiento.
En otro pasaje, recogido en el capítulo 15, recomienda exigirse mucho a uno mismo y reprochar menos a los demás para mantener el resentimiento alejado. Ambas enseñanzas reflejan una filosofía basada en la responsabilidad personal y el equilibrio en las relaciones humanas.
Por qué guardar rencor puede hacernos daño
La psicología contemporánea también ha estudiado las consecuencias de mantener emociones negativas durante largos periodos. La rumiación, es decir, pensar repetidamente en una experiencia desagradable, puede alimentar el malestar emocional y dificultar que una persona pase página.
La reflexión de Confucio conserva así su interés en la actualidad, ya que no se trata de olvidar lo que nos han hecho, sino de evitar que el daño recibido termine definiendo nuestra manera de vivir.