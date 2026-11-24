La colocación de los platos en el lavavajillas puede parecer un gesto sin importancia, pero la psicología ofrece una respuesta profunda según cómo se haga. El experto en inteligencia emocional Justin Bariso explica este hecho tras una idea que surgió en las diferencias que tiene con su mujer a la hora de organizar el lavavajillas. Mientras él prefiere colocar los platos en la parte trasera, ella considera que encajan mejor en los espacios delanteros.

Una discrepancia que, después de 17 años de matrimonio, le ha llevado a la conclusión de que lo importante no es cómo se colocan los platos, sino que queden limpios. El especialista resume esta enseñanza afirmando que «hay más de una manera de llenar un lavavajillas». Bariso considera que recordar este principio ayuda a controlar la frustración que aparece cuando otras personas actúan de forma diferente a la nuestra.

¿Por qué nos cuesta aceptar que los demás hagan las cosas de otra manera?

El experto relaciona esta resistencia con distintos rasgos de la personalidad. Entre ellos destaca la responsabilidad, que influye en la necesidad de mantener el orden y seguir determinadas estructuras. También sobresalta la apertura a nuevas experiencias, que condiciona nuestra disposicion a aceptar los cambios, y la amabilidad, relacionada con la forma en que valoramos las opiniones ajenas.

A estos factores se suman los hábitos que adquirimos con el tiempo. Cuando una manera de actuar nos ha funcionado durante años, tendemos a repetirla y podemos interpretar cualquier alternativa como algo incorrecto o menos eficaz. Sin embargo, Bariso recuerda que muchas de estas preferencias no responden a una necesidad real, sino a nuestra propia costumbre.

La regla del lavavajillas también se puede aplicar al trabajo

Esta misma idea tiene consecuencias en la gestión de equipos y en el ejercicio del liderazgo. Según Bariso, los responsables de una empresa deben diferenciar entre los procedimientos que sus trabajadores están obligados a cumplir y aquellas tareas en las que pueden tener libertad para elegir cómo organizarse. Si el resultado es satisfactorio, imponer un único método puede generar conflictos innecesarios.

El especialista advierte de que esta flexibilidad permite reducir la microgestión y construir entornos laborales basados en la confianza y la seguridad psicológica. Cuando los empleados sienten que pueden trabajar sin que se cuestione constantemente cada uno de sus pasos, tienen más espacio para aportar ideas y desarrollar su autonomía. Además, Bariso señala que la capacidad de adaptación ayuda a mantener relaciones más saludables, facilita la resolución de conflictos y permite afrontar mejor las dificultades.