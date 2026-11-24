Una consulta inesperada, una prueba diagnóstica o una operación pueden alterar por completo el presupuesto destinado a una mascota. Ante esta realidad, Tuio amplía su oferta con un seguro de salud para perros y gatos desde 8 € al mes. La propuesta permite acudir a cualquier veterinario colegiado y elegir entre una cobertura centrada en intervenciones quirúrgicas y otra que añade la atención veterinaria habitual.

El lanzamiento llega a un país con más de 13 millones de perros y gatos. El avance de la Estadística Nacional de Protección Animal, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales en junio de 2026, estima que en España hay 7,56 millones de perros y 5,62 millones de gatos, dentro de un total de más de 15 millones de animales de compañía, un 14 % más que en 2021.

Ese crecimiento también se refleja en el gasto de los hogares. El informe Pet-Money de EAE Business School, publicado en marzo de 2026, calcula que los hogares con mascota gastan entre 500 y 1.000 euros al año en su cuidado. La visita al veterinario puede concentrar hasta el 45 % de ese desembolso, antes incluso de sumar una enfermedad o un accidente que requieran pruebas, hospitalización o cirugía.

Cuando el coste condiciona la atención veterinaria

Las dificultades económicas ya influyen en algunas decisiones relacionadas con la salud animal. Una investigación internacional de Kynetec, difundida por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, señala que al menos un tercio de los propietarios encuestados había modificado sus hábitos de atención veterinaria o alimentación por motivos económicos.

«Los veterinarios lo vivimos a menudo: una familia entra preocupada por su perro o su gato y, cuando le explicas lo que tiene, la preocupación cambia de sitio. Ya no es solo ‘¿se pondrá bien?’, sino ‘¿podremos pagarlo?’. Y eso no debería tener que pensarlo nadie en ese momento», explica Jorge García Solache, veterinario con más de 10 años de experiencia, ahora responsable del producto de salud en Tuio (y conocido como el Dogtor de Tuio).

«Muchas veces me han preguntado si podían esperar unos días antes de volver a consulta. Lo entiendo, pero un gato que deja de comer o un perro que lleva varios días vomitando pueden tener un problema más sencillo de tratar si se ve a tiempo. Mi consejo es siempre el mismo: ante la duda, que lo vea un veterinario», añade.

Protección para una operación y para el día a día

El seguro de Tuio se organiza en dos modalidades. Protección quirúrgica, desde 8 euros al mes, cubre las intervenciones por enfermedad o accidente, incluido el quirófano y la anestesia, así como la hospitalización postoperatoria (hasta 48 horas y 200 euros al año) y las revisiones de los 15 días siguientes a la operación. Protección Total, desde 15 euros al mes, incorpora además consultas y urgencias, pruebas diagnósticas, hospitalización, medicación prescrita para casa (hasta 300 euros al año), tratamientos oncológicos (hasta 1.000 euros al año) y cuidados preventivos.

El seguro reembolsa hasta el 90 % de los gastos veterinarios cubiertos, sin franquicia, de acuerdo con la modalidad contratada. En Protección Total se incluyen también cuidados preventivos como vacunas, antiparasitarios, revisiones, limpieza bucal, esterilización y microchip, sin periodo de carencia y con un máximo de 80 euros al año. El límite anual puede fijarse en 2.000 o 4.000 euros.

La contratación y la gestión de los reembolsos se realizan desde la aplicación. El servicio incluye videoconsulta con un veterinario colegiado gratuita e ilimitada en días laborables; chat con educador canino y especialistas en alimentación, cuidados y medicina general; orientación telefónica para urgencias las 24 horas; y una línea pet friendly disponible todo el año para consultar sobre alojamientos, restaurantes, viajes o trámites.

También permite añadir una responsabilidad civil de hasta 200.000 euros y sin carencia para cubrir los daños que el animal pueda causar a terceros. Las prestaciones están sujetas a las condiciones, carencias, exclusiones y límites de la póliza.

El nuevo seguro se incorpora al trabajo que Tuio ya venía desarrollando en el ámbito de las mascotas con Jorge García Solache y con Kiwi, su asistente gratuito de inteligencia artificial. Kiwi ofrece orientación general sobre cuidados, alimentación y comportamiento de perros y gatos, aunque su información no sustituye el diagnóstico ni la atención de un veterinario.