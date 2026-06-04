Allianz Direct y Tuio amplían su colaboración en España con el lanzamiento de seguros de automóvil

Allianz Direct, la aseguradora online paneuropea del Grupo Allianz, y Tuio, la insurtech española especializada en seguros totalmente digitales, han anunciado la ampliación de su colaboración con el lanzamiento de un nuevo producto de seguro de automóvil en España. Este paso sigue al éxito de su primera etapa en seguros de hogar y supone un avance significativo en la ambición de distribución digital de ambas compañías.

Tuio se convirtió en socio de Allianz Direct en seguros de hogar tras la adquisición por parte de Allianz Direct del negocio europeo de P&C de iptiQ, anunciada en noviembre de 2024. Con una cartera de más de 100.000 clientes y una propuesta 100% digital, Tuio aporta un amplio alcance al consumidor y un sólido historial de satisfacción del cliente a esta colaboración.

Los clientes podrán elegir entre tres productos de seguros de coche con opciones de cobertura específicas para vehículos eléctricos. La oferta es completamente digital, desde la cotización hasta la contratación, y Tuio gestiona el cambio de póliza desde otras aseguradoras sin coste para el cliente. Más de 15.000 usuarios se habían preregistrado en la lista de espera antes del lanzamiento del producto, lo que demuestra una clara demanda del mercado.

La colaboración combina la experiencia de Allianz Direct en suscripción de riesgos, capacidades de pricing e infraestructura tecnológica con el enfoque centrado en el cliente de Tuio y su modelo ágil de distribución digital. Juntas, ambas compañías se posicionan para captar la creciente demanda de productos de seguros transparentes y sencillos en España.

Stefano De Liguoro, CEO de Allianz Direct España, afirma: »España es un mercado estratégico prioritario para Allianz Direct, y esta colaboración es una validación sólida de nuestro modelo. Al combinar nuestras capacidades de suscripción y tecnología con el ecosistema digital de Tuio, estamos creando un producto que responde exactamente a las necesidades de los clientes: online, inmediato y sin fricciones».

Juan García, CEO de Tuio, añade: »Con el seguro de automóvil damos el siguiente paso natural en la construcción de una alternativa real en el mercado: una que pone al cliente en el centro, mantiene todo en digital y ofrece precios justos. Contar con Allianz Direct como socio nos aporta la solidez necesaria para cumplir esa promesa sin renunciar a la agilidad que nos define».