A.M.A. Seguros mejora su Seguro de Viajes con nuevos capitales disponibles

A.M.A. Seguros, la Mutua de los profesionales sanitarios, mejora su Seguro de Viajes para que sus asegurados cuenten con una mayor protección económica ante imprevistos en cualquier viaje, especialmente en el extranjero. Estos cambios afectan a los seguros de viajes con duración anual renovable, a los seguros temporales y también a los viajes de estudios.

A.M.A. Seguros refuerza así la cobertura en viaje de sus mutualistas, con un seguro que ofrece la tranquilidad de saber que, ante cualquier imprevisto, cuentan con la mejor protección y acompañamiento.

Además, ahora es posible calcular y contratar este seguro 100% online de forma rápida y sencilla desde la calculadora de viajes.

Las mejoras en el producto afectan a los siguientes capitales:

Seguro Anual Renovable: Hasta 250.000 €.

Hasta 250.000 €. Seguro Temporal de Estudios: Hasta 250.000 €.

Hasta 250.000 €. Seguro Temporal de Ocio: Hasta 5.000.000 €.

Hasta 5.000.000 €. Novedad: Ahora es posible contratar el seguro de ocio temporal para viajes de 7 días de duración.

La Mutua incorpora estos nuevos capitales para ofrecer una protección más amplia frente a imprevistos médicos, cancelaciones o incidencias con el equipaje.

Además, los mutualistas seguirán contando con ventajas diseñadas exclusivamente para profesionales sanitarios, entre ellas la asistencia médico-quirúrgica y odontológica, el traslado hasta centro u hospital, el envío de medicamentos, la localización y pérdida de equipajes, el seguro de accidente en viaje por muerte o invalidez absoluta y la cobertura de responsabilidad civil del viajero.

Con esta mejora, A.M.A. reafirma su compromiso de estar al lado de los profesionales sanitarios y sus familias también cuando están lejos de casa, con la tranquilidad de sentirse protegidos en todo momento.