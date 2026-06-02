Buenas noticias para los jubilados: sube la paga extra de verano de las pensiones y ya hay fecha oficial

La paga extra de verano correspondiente a las pensiones contributivas llegará a millones de jubilados antes de finalizar el mes de junio. Aunque la Tesorería General de la Seguridad Social tiene previsto efectuar el abono oficial a las entidades financieras durante los primeros días de julio, lo habitual es que la mayoría de los bancos adelante el ingreso y los beneficiarios reciban el dinero entre los días 22 y 25 de junio. En 2026, esta paga extra incorpora además la revalorización aplicada a las pensiones contributivas desde el 1 de enero, fijada en un 2,7 %.

Como la cuantía de la paga extra equivale a una mensualidad ordinaria, el incremento también se refleja en este ingreso. En el caso de quienes perciben la pensión media de jubilación, la cantidad ronda los 1.552 euros en un único pago. Mientras, la pensión máxima asciende a 3.359 euros, de acuerdo con la normativa vigente establecida para este ejercicio. Por su parte, la pensión mínima de jubilación para los titulares de 65 años o más que no tienen cónyuge a cargo equivale a 888 euros al mes.

Paga extra de verano para los jubilados

La paga extraordinaria de verano está destinada a los beneficiarios de pensiones contributivas que se abonan en 14 mensualidades al año. Entre ellas se incluyen, de forma general, las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y la mayoría de las prestaciones por incapacidad permanente.

Sin embargo, existen algunas excepciones. Las pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales no reciben la paga extra de verano, ya que estas prestaciones tienen las pagas extra prorrateadas y distribuidas a lo largo de las doce mensualidades ordinarias del año.

Asimismo, el importe de la paga extraordinaria depende del tiempo durante el cual se haya generado el derecho a percibirla. El periodo de devengo correspondiente a la paga de verano abarca desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo. Por este motivo, aquellas personas que hayan comenzado a cobrar la pensión después del inicio de ese periodo recibirán una cantidad proporcional al tiempo efectivamente generado.

La pensión correspondiente al mes de junio de 2026 se abonará a partir del 22 de junio. Entre las entidades que previsiblemente efectuarán el abono más temprano se encuentran Bankinter y Unicaja, que tienen previsto realizar el ingreso el 22 de junio. Por su parte, CaixaBank mantiene su calendario habitual y realizará el pago el 24 de junio

Cuantías

Las pensiones mínimas de jubilación para 2026 varían en función de la edad y la situación familiar del beneficiario. En el caso de los titulares con 65 años o más, la cuantía anual asciende a 17.592,40 euros cuando existe cónyuge a cargo, a 13.106,80 euros para quienes forman una unidad económica unipersonal y a 12.441,80 euros cuando tienen cónyuge no a cargo. Para los titulares menores de 65 años, las cantidades se sitúan en 17.592,40 euros con cónyuge a cargo, 12.262,60 euros sin cónyuge y 11.590,60 euros con cónyuge no a cargo. Por su parte, los pensionistas de 65 años procedentes de una situación de gran incapacidad perciben 26.385,80 euros anuales con cónyuge a cargo, 19.660,20 euros en unidad económica unipersonal y 18.662,00 euros con cónyuge no a cargo.

En las pensiones derivadas de enfermedad común para menores de 60 años, la cuantía mínima es de 9.662,80 euros anuales tanto con cónyuge a cargo como sin cónyuge, mientras que con cónyuge no a cargo se establece en 9.580,20 euros. Finalmente, las pensiones parciales del régimen de accidentes de trabajo para titulares de 65 años mantienen las mismas cuantías que la jubilación ordinaria: 17.592,40 euros con cónyuge a cargo, 13.106,80 euros sin cónyuge y 12.441,80 euros con cónyuge no a cargo.

En el caso de las pensiones de viudedad, las cuantías mínimas para 2026 también varían según las circunstancias personales del beneficiario. Los titulares con cargas familiares tienen garantizada una pensión mínima de 17.592,40 euros anuales. Para quienes tienen 65 años o más, o acreditan una discapacidad igual o superior al 65 %, la cuantía mínima se sitúa en 13.106,80 euros al año. Los beneficiarios con edades comprendidas entre los 60 y los 64 años perciben un mínimo de 12.262,60 euros anuales, mientras que para los menores de 60 años la cantidad establecida es de 9.931,60 euros al año.

En cuanto a las pensiones mínimas por incapacidad permanente, presentan distintas cuantías según el grado de incapacidad y la situación familiar del beneficiario. En los casos de gran incapacidad, la prestación mínima asciende a 26.385,80 euros anuales con cónyuge a cargo, 19.660,20 euros para quienes constituyen una unidad económica unipersonal y 18.662,00 euros con cónyuge no a cargo. Para la incapacidad permanente absoluta, las cuantías mínimas son de 17.592,40 euros al año con cónyuge a cargo, 13.106,80 euros sin cónyuge y 12.441,80 euros con cónyuge no a cargo. Estas mismas cantidades se aplican a la incapacidad permanente total cuando el titular tiene 65 años o más. En cambio, para los beneficiarios con una incapacidad permanente total y edades comprendidas entre los 60 y los 64 años, la cuantía mínima es de 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo, 12.262,60 euros en unidad económica unipersonal y 11.590,60 euros con cónyuge no a cargo.