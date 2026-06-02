Selección de Paraguay para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Paraguay será otra de las grandes protagonistas en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que se celebrará el próximo verano del 11 de junio al 19 de julio. Después de una fase de clasificación donde quedó encuadrada en el sexto lugar, con 28 puntos, tras Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Brasil, el combinado llegará a la gran cita mundialista con ganas de firmar un gran papel en grupos y seguir avanzando hasta el sueño de la fase final. Conoce todos los detalles de la selección de Paraguay de cara al próximo Mundial 2026.

Grupo de la selección de Paraguay en el Mundial 2026

Tras el sorteo realizado hace unos meses, Paraguay quedó encasillada en el grupo D de la Mundial 2026, junto a la una de las principales anfitrionas, Estados Unidos, Australia y Turquía. Sobre el papel, y destacando a Australia como la principal ‘cenicienta’ del grupo, la ‘Albirroja’ se jugaría el pase a la siguiente fase frente al equipo liderado por Arda Güler, futbolista del Real Madrid; y Estados Unidos.

Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Cuándo juega Paraguay en el Mundial de 2026

El debut de Paraguay en el Mundial 2026 se producirá, curiosamente, ante una de las anfitrionas, Estados Unidos, durante la madrugada del 12 al 13 de junio a partir de las 03;00 horas. Su segundo enfrentamiento será ante Turquía, del 19 al 20, a partir de las 06:00 horas en España; y cerrará la fase regular ante Australia, en la madrugada del 25 al 26 de junio a partir de las 04:00 horas.

Viernes 12 de junio – 03:00 h (madrugada del 12 al 13) – Estados Unidos vs. Paraguay – SoFi Stadium, Los Angeles

– 03:00 h (madrugada del 12 al 13) – Estados Unidos vs. Paraguay – SoFi Stadium, Los Angeles Viernes 19 de junio – 06:00 h (madrugada del 19 al 20) – Turquía vs. Paraguay – Levi’s Stadium, Santa Clara

– 06:00 h (madrugada del 19 al 20) – Turquía vs. Paraguay – Levi’s Stadium, Santa Clara Jueves 25 de junio – 04:00 h (madrugada del 25 al 26) – Paraguay vs. Australia – Levi’s Stadium, Santa Clara

Pasaron 16 años.

Desde el 2010, tocó mirar desde afuera tres veces.

Nos tocó masticar la frustración. Pero nunca dejamos de intentar.

Tantas veces le dimos al marco, que una tiene que dar en el clavo. Lo dijo el profe. Porque en cada rincón de esta tierra, siempre estuvo la… pic.twitter.com/BHnXwhdzjb — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 5, 2025

Convocados de Paraguay para el Mundial 2026

Porteros

Orlando Gil

Roberto Fernández

Gastón Olveira

Defensas

Juan Cáceres

Gustavo Velázquez

Gustavo Gómez

Junior Alonso

José María Canale

Omar Alderete

Fabián Balbuena

Centrocampistas

Diego Gómez

Brian Ojeda

Andrés Cubas

Matías Galarza

Alejandro Romero

Gustavo Caballero

Ramón Sosa

Delanteros

Álex Arce

Gabriel Ávalos

Isidro Pitta

Miguel Almirón

Julio Enciso

Toni Sanabria

Así es el seleccionador de Paraguay en el Mundial 2026

El argentino Gustavo Alfaro, desde que aceptó el proyecto de la ‘albirroja’ durante el pasado mes de agosto del 2024, es el actual seleccionador de Paraguay de cara a la próxima cita mundialista, junto a su cuerpo técnico Claudio Cristofanelli y Carlos González.

Tras devolver a Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años en el dique seco, la Asociación Paraguaya de Fútbol parece que ya está dando los primeros pasos para asegurar la continuidad de su actual míster de cara al futuro, independientemente de lo que ocurra en el Mundial de este próximo verano. A priori, el objetivo principal es que Alfaro continúe hasta el próximo Mundial de 2030, donde precisamente Paraguay liderará una de las principales sedes.

🇵🇾🏆 El motivador mensaje de Gustavo Alfaro a meses de competir en el Mundial 2026 ✍️ «Gracias APF por invitarme a compartir la presentación de la camiseta, este emblema, esta piel. Quisiera ir a mi primer recuerdo mundialista. ✍️ Tenía siete años cuando se jugaba el Mundial de… pic.twitter.com/7YYmgSryG3 — Diario Olé (@DiarioOle) March 21, 2026

Las estrellas de la selección paraguaya en el Mundial 2026 Gustavo Alfaro podrá contar con grandes estrellas del panorama futbolístico de cara al próximo Mundial 2026: el liderazgo de Miguel Almirón, del Newcastle; el joven talento de Julio Enciso, del Brighton inglés; o el carácter de Omar Alderete, ex del Getafe y actual jugador del Sunderland AFC, entre otros, serán algunas de las grandes piezas del técnico argentino. Por otro lado, también podemos destacar a Gustavo Gómez, capitán y líder de la defensa, Júnior Alonso, defensor de gran experiencia; o los delanteros Toni Sanabria o Alex Arce, con gran capacidades de cara a gol. La camiseta de Paraguay en el Mundial 2026 La selección de Paraguay, hace unos meses, presentó de forma oficial las dos camisetas con las que disputará el Mundial 2026. «Una indumentaria que nace de una idea simple y poderosa: recordar de dónde venimos», señaló la marca PUMA en la presentación. Por un lado, el combinado vestirá como primera equipación la ‘Albirroja’ habitual con ciertos detalles novedosos y, como segunda, han elegido un tono más oscuro: una combinación entre negro y azul marino, con el escudo en ambas en versión monocromática, a juego con los demás logos.

🇵🇾 @PUMAParaguay reveló la camiseta de Paraguay para el Mundial 2026. Las rayas albirrojas se aplican con un efecto que, de acuerdo a la marca, representa la tierra roja de las canchas en las que los jugadores inician su camino en el fútbol. Vivos azules en cuello y puños. pic.twitter.com/WTi3rv3rFc — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) March 18, 2026