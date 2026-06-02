Así es el balón del Mundial 2026: cómo se llama, cuánto cuesta y quién lo diseñó

El Mundial 2026 arranca el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, y este campeonato del mundo tendrá muchas novedades. Será la primera vez que tres países sean anfitriones del torneo; también se estrenará el formato de 48 equipos con eliminatoria de dieciseisavos y en esta cita mundialista también se jugará con un balón especial que rendirá tributo a los países que acogerán el campeonato del mundo que se disputará hasta el próximo 19 de junio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo balón del Mundial.

Adidas, como suele ser habitual, ha sido la marca elegida por la FIFA para poner sobre el césped de los estadios de Estados Unidos, México y Canadá el nuevo balón del Mundial 2026. Trionda es el nombre del esférico que rinde tributo a los tres países que por primera vez acogen un campeonato del mundo. «El sugerente nombre de Trionda, junto con otras características extraordinarias e innovadoras de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la FIFA», dice la organización en un comunicado publicado en su página web.

«El llamativo diseño del esférico presenta un patrón rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres países coanfitriones, mientras que la novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre», se puede leer en un comunicado en el que también informan que la pelota está adornada con la iconografía característica de los tres países, como son las hojas de arce de Canadá, el águila de México y las estrellas de Estados Unidos.

La FIFA también anunció que el balón del Mundial 2026 también incorpora una tecnología sofisticada que «incluye varias innovaciones destacadas para mejorar el rendimiento». Sus cuatro paneles y costuras le dan una «estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme». «Asimismo, los gráficos estampados en relieve —que solo se ven de cerca— mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad», informa.

El balón del Mundial 2026 también es un balón conectado y que proporciona datos en cada momento gracias a un sensor de movimiento de 500 Hz. También enviará datos al sistema VAR en tiempo real para ayudar a los árbitros a tomar decisiones.

Cuál es el nombre del balón del Mundial 2026

Trionda ha sido el nombre elegido para el balón del Mundial 2026 que rinde homenaje a los tres países que ejercerán de anfitriones del torneo.

Quién hizo el diseño del balón del Mundial 2026

La marca Adidas fue la encargada de diseñar el balón del Mundial de 2026 desde su sede en Alemania.

Qué precio tiene el balón del Mundial 2026 y dónde comprarlo

El balón del Mundial 2026 se puede comprar en la página web oficial de Adidas, donde se pueden encontrar varios balones a distintos precios. Por ejemplo, el Trionda Pro tiene un coste de 150 euros, mientras que la versión de entrenamiento tiene un precio de 30 euros. También hay disponible un minibalón del mundial por un precio de 15 euros.