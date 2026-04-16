Arda Güler alza la voz tras la eliminación del Real Madrid y pide perdón: «Lo sentimos mucho»

El Real Madrid vivió una noche amarga en Múnich tras caer eliminado de la Champions League frente al Bayern de Múnich, en un partido cargado de tensión y polémica. La derrota ha sido dolorosa para el vestuario por lo bien encarrilado que estaba y, tras una decisión arbitral, todo cambió. Arda Güler no dudó en enviar un mensaje a la afición y disculparse con ellos.

El joven turco, uno de los protagonistas del partido, rompió ese silencio pocas horas después a través de sus redes sociales. «Esto no debería haber sido así. Lo sentimos mucho. Volveremos», escribió Güler en un mensaje breve pero significativo que buscaba trasladar el sentir de toda la plantilla tras la eliminación.

El centrocampista firmó una actuación impresionante con dos golazos: el primero, aprovechando un error del portero rival, y el segundo, con un lanzamiento de falta inapelable para Neuer. Arda Güler no paró durante 90 minutos; el turco estuvo en todas y así se vio reflejado en el final del partido, la tristeza de haberlo dado todo y no haber conseguido el objetivo.

El partido terminó con un fuerte enfado en la expedición madridista, especialmente por decisiones arbitrales como la roja a Camavinga, que desató las protestas del equipo y la sorpresa del mundo entero. Una acción que cambió el rumbo del partido por completo, y el Bayern aprovechó para marcar otros dos goles.

El gesto del turco no pasó desapercibido. Además de liderar en el campo, asumió responsabilidad fuera de él, enviando un mensaje de unidad y compromiso en un momento delicado para el club. A pesar del golpe, su actuación refuerza su papel creciente dentro del equipo.

El Real Madrid cayó eliminado, pero con honor. A la vista estaba que a pocos minutos de entrar en la prórroga, los blancos podían dar un golpe sobre la mesa y sentenciar la eliminatoria, ya que estaba sobre control el partido.