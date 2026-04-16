La prensa mundial alucina con la expulsión de Camavinga: «Es absurda»

Clamor mundial por la expulsión de Camavinga. La prensa internacional alucina con la tarjeta roja que vio el jugador francés, que fue decisiva para que el Real Madrid acabara siendo eliminado en cuartos de final de la Champions League a manos del Bayern de Múnich. Periodistas, ex futbolistas y árbitros coinciden: «Fue absurda».

Slavko Vincic fue protagonista para mal en la eliminatoria entre Bayern de Múnich y Real Madrid que se resolvió en los últimos minutos después de que el árbitro expulsara injustamente a Camavinga. El jugador francés, que entró en el campo en el minuto 61, vio la primera amarilla en el 78 por un agarrón a Musiala y después vio la tarjeta roja de forma incomprensible en el minuto 86 por retener el balón.

Esta jugada fue decisiva para que el Real Madrid acabara sucumbiendo en un partido que tenía de cara y controlado con 2-3. Acto seguido, Luis Díaz hizo el empate que ponía al Bayern por delante en la eliminatoria y, con el conjunto blanco volcado, Michael Olise dio la victoria a los alemanes en un partido que decidió Slavko Vincic.

Clamor mundial por la expulsión de Camavinga

Y lógicamente, la prensa internacional ha alucinado con la expulsión de Camavinga. Esta tarjeta roja es dudosa hasta para los medios alemanes como el Bild. «Vincic le muestra primero la tarjeta amarilla y luego se da cuenta de que el francés ya había visto una amarilla. A continuación, el árbitro saca la tarjeta roja. ¿Lo habría expulsado de todos modos? ¡Es dudoso!», informa el medio alemán en su página web.

En Inglaterra, The Guardian consideró esta tarjeta «innecesaria». «Había recibido una amonestación apenas unos minutos antes, y recibe una segunda tarjeta amarilla innecesaria. Tras cometer una falta sobre Kane, Camavinga despeja el balón (o regatea) para impedir que el Bayern saque una falta rápida. El árbitro no duda y le muestra la tarjeta amarilla y luego la roja», informa este medio británico. The Sun también calificó la tarjeta roja como «absurda».

En Italia también vieron esta expulsión de Camavinga como «excesiva». «Vincic le mostró la segunda amarilla por retener el balón en un tiro libre a favor del Bayern. ¿Ingenuo? Sin duda. Sin embargo, la sanción pareció claramente excesiva», cuenta la Gazzetta dello Sport.

Desde Francia, país de origen del jugador del Real Madrid, también destacaron esta secuencia de amarillas. «Recibió su primera tarjeta amarilla por una falta sobre Jamal Musiala. Acto seguido, retuvo el balón durante unos segundos tras la infracción. Dos tarjetas amarillas consecutivas, en apenas ocho minutos, le costaron la expulsión al internacional francés de 23 años», informó RMC Sports. «La segunda castigó su actitud: por retener el balón en lugar de devolverlo, recibió una tarjeta amarilla, que se convirtió en roja, dejando a su equipo con diez hombres y precipitando la derrota», cuenta L’Equipe.