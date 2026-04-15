Escándalo en el Allianz: Vincic expulsa a Camavinga por doble amarilla por desplazar ligeramente el balón tras una falta

Slavko Vincic condicionó la eliminatoria. La cambió por completo. El colegiado expulsó por doble amarilla a Eduardo Camavinga en lo que fue un escándalo grotesco. En el 87′, el francés vio la amarilla tras llevarse el balón –sin retenerlo apenas– después de una falta sobre Kane. El árbitro le mostró la amarilla sin percatarse de que era la segunda cartulina y tuvieron que recordárselo los del Bayern de Múnich. Fue entonces cuando le enseñó la roja, cambiando por completo una eliminatoria que en esos momentos iba a la prórroga puesto que el Real Madrid ganaba 2-3.

El esloveno no pareció enterarse de que Camavinga tenía ya amarilla, al haberla visto poco después de entrar al terreno de juego. Ingresó en el 62′, por Brahim; vio la primera tarjeta en el 78′ y, nueve minutos después, Vincic le sacó la segunda. Sin embargo, el colegiado no le mostró la roja y fueron los jugadores del Bayern los que le recordaron que Camavinga tenía ya una amarilla. Fue entonces cuando le expulsó.

🟥 Expulsado Camavinga. Segunda amarilla para el francés que deja con diez al Real Madrid tras 24 minutos sobre el césped. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/6cFpmawyzH — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 15, 2026

Camavinga no se lo podía creer. El jugador del Real Madrid cometió una falta sobre Kane por un leve contacto y desplazó el balón un par de metros, lo cogió con la mano y después lo soltó. Suficiente para que su equipo se recolocara lo justo, pero apenas duró cinco segundos. Sin embargo, Vincic le castigó de forma escandalosa, con una amarilla que cambiaría el partido. La expulsión dejó al conjunto blanco con uno menos y el Bayern remontó en dos minutos.

Luis Díaz marcó en el 89′, certificando prácticamente la clasificación para los alemanes. Se volcaron los madridistas en un descuento de lo más corto, de cuatro minutos. Pese a que Mbappé había sido atendido, que se habían utilizado tres ventanas de cambios y que Camavinga había sido expulsado, el árbitro dio sólo cuatro de alargue. Tiempo en el que al Bayern aún le dio tiempo a poner el 4-3, con el tiempo ya cumplido.