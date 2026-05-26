‘Rey: Gloria del Real Madrid en la Champions League’: la historia madridista en Europa en 45 momentos

‘Rey: Gloria del Real Madrid en la Champions League’. Este es el titular del libro publicado (puedes comprarlo aquí) por el periodista Julián Carpintero (Madrid, 1988), que resume en 45 momentos la historia del club más grande de todos los tiempos en su competición, la Copa de Europa. En un centenar de páginas se narran historias remontadas imposibles, héroes inesperados y 15 partidos homéricos que han acabado con un capitán del Real Madrid levantando a un cielo de Europa el trofeo más preciado del mundo. El periodista Mario Cortegana es el autor de un prólogo de un libro cuyos beneficios van destinados a la Fundación Aladina, que lleva más de dos décadas ayudando a los niños con cáncer.

Parece que ya se ha escrito todo sobre la relación entre el Real Madrid y la Champions League, pero en esta epopeya futbolística siempre hay más lugar para la lírica. La historia de la Copa de Europa no se puede entender sin el Real Madrid, ni la prosa se puede concebir sin grandes historias. Y en sus 124 años de leyenda, el conjunto blanco ha escrito las páginas más bellas de la historia del fútbol. Desde aquella tarde del 13 de junio de 1956 en París hasta el 1 de junio de 2024 en Wembley.

El periodista Julián Carpintero resume la historia del Real Madrid en 45 momentos que están recogidos en ‘Rey: Gloria del Real Madrid en la Champions League’, un libro que salió a la venta el pasado 12 de abril de 2026 y cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Aladina, que lleva más de 20 años ayudando a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias a través de programas de apoyo integral, emocional y psicológico.

Pregunta: Sólo por el toque solidario merece la pena comprar el libro.

Respuesta: Sí. Cuando un par de meses después del gol de Carvajal en Wembley nació mi hija, entendí lo mal que se pasa cuando un niño se pone malo. Una fiebre, un resfriado, un chichón… Cualquier cosa, por pequeña que pueda parecer, se hace un mundo cuando les pasa a ellos. Y pensé que si yo lo pasaba mal teniendo una hija que, afortunadamente, siempre ha estado muy sana, no me quería ni imaginar lo que sufrirán las familias cuyos hijos tengan problemas de salud realmente importantes. Así que decidí que todos los beneficios que yo pudiera percibir por derechos de autor con la venta de los libros quería donarlos para intentar ayudar a los niños y las familias que lo necesitan.

P: ¿Por qué la Fundación Aladina?

R: Porque hacen una labor muy importante cuidando de los niños enfermos y de sus familias, prestándoles apoyo, orientándoles en su nueva realidad y dando visibilidad a un problema para el que se necesita invertir en investigación.

P: ¿Cómo surge la idea de escribir un libro?

R: Después de dedicarle un libro al equipo de Capello que gana la Liga del Clavo Ardiendo, pensé que, a pesar de toda la épica que envuelve al Real Madrid y sus victorias en la Champions League, existe muy poco relato sobre un club que ha sido capaz de dominar como nadie el torneo más prestigioso del mundo. No me hizo falta pensar mucho para que me vinieran a la cabeza imágenes que no solo son historia del Madrid, sino del propio fútbol: la chilena de Cristiano, el taconazo de Redondo, el truco de ilusionismo de Benzema en el Calderón, la silla de Alaba… y las nueve finales ganadas, claro.

P: Tiene que dar respeto describir una historia tan grande.

R: Sí, es indudable. Cualquiera que piense en la Champions League también lo está haciendo, inconscientemente, en el Real Madrid. Y darle forma a esos triunfos, explicando un contexto que muchas veces no es sencillo sintetizar en unas páginas, es todo un reto. Es evidente que una persona que no viviera, por ejemplo, el gol de Mijatović en Ámsterdam no puede entender lo que supuso la Séptima. En cambio, con este libro he intentado que todos los madridistas vuelvan a sentir mariposas en el estómago cuando recuerden el córner que Modrić lanzó en Lisboa y que termina en el cabezazo de Sergio Ramos, las paradas imposibles de Courtois en París o el trance de Rodrygo contra el City.

P: Ha dividido el libro en 45 momentos.

R: Los mismos minutos que tiene una parte de un partido, así que no me quedó más remedio que dejar fuera otros que también son icónicos.

P: ¿Cuál es su favorito?

R: Creo que diría el doblete de Joselu contra el Bayern en 2024, porque creo que Joselu representa el triunfo de un obrero del fútbol que llegó al Madrid dispuesto a trabajar y aprovechar su última gran oportunidad en la élite, y el fútbol le recompensó con una noche inolvidable.

P: ¿Y el más difícil de escribir?

R: Dado que la mayoría de los capítulos giran en torno a un protagonista en concreto, seguramente la victoria contra la Juventus en Cardiff sea el capítulo que más me costó enfocar porque aquel fue un triunfo muy coral que podría haberse personificado en Zidane, Cristiano, Kroos, Bale o incluso en Isco.

P: ¿Qué es lo que más le gustará a la afición?

R: Al madridismo nada le emociona más que una noche de Champions League. Por este motivo, porque tantos triunfos han inoculado en el ADN del club y de la afición ese amor por la Copa de Europa, creo que revivir todo lo que se ha conseguido desde finales de los 90 es una forma de honrarse a uno mismo. Más aún después de dos años tan complicados en los que uno puede llegar a dudar si va a volver a ver algo parecido.