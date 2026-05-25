Rufián reitera su antimadridismo por la lista de España: «¿Cuántos patriotas no apoyarán a la Selección?»

La ausencia de jugadores del Real Madrid en la lista definitiva de España para el Mundial es un hecho que ha dado la vuelta al mundo. Luis de la Fuente ha decidido que ningún futbolista blanco viaje a Estados Unidos para conquistar la segunda Copa del Mundo, lo que ha provocado una oleada de burlas del sector más radical del antimadridismo. Como era de esperar, Gabriel Rufián no tardó en aportar su grano de originalidad en redes sociales, que ha dado mucho que hablar.

Conocido, entre otras cosas, por su obsesión por atacar al Real Madrid siempre que puede, el político catalán lanzó una reflexión sobre patriotismo español pese a que no habrá representación madridista en España: «¿Entonces, al final, cuántos patriotas con la bandera de España en el perfil, en la muñeca y hasta en el cuello de la camisa no apoyarán a la selección de España porque no han convocado a los 0 jugadores de España que juegan de titular en el equipo que dicen que es el más patriota y grande de España?», escribió Gabriel Rufián en su perfil de Twitter.

Un mensaje que llega después de que el seleccionador no llamase a Carvajal o Huijsen, además de otros españoles como Fran García, Raúl Asencio, Álvaro Carreras. En la rueda de prensa después de anunciar la convocatoria, Luis de la Fuente tuvo que explicar sus motivos: «Yo no miro de dónde viene cada jugador, solo si puede jugar con nosotros. Son jugadores de la Selección, no de cada equipo. Solo quiero que los elegidos estén orgullosos de representar a nuestro país», dijo.

El Real Madrid no podrá ayudar a España en el Mundial