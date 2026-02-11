Rufián lleva su antimadridismo al Congreso: «Siempre va a haber un penalti final a favor del Madrid»

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha aprovechado su última intervención en el Congreso para atacar al Real Madrid. El político catalán, reconocido aficionado del Espanyol, se ha acordado del club blanco cuando exponía una crítica a Óscar Puente, ministro de Transportes, por la falta de inversión en Rodalies. «En Cataluña hay tres o cuatro cosas que tenemos claras», ha explicado un Gabriel Rufián que ha incluido entre ellas que «siempre va a haber un penalti final para el Real Madrid».

El servicio ferroviario de cercanías de Cataluña vive su peor momento reciente desde el accidente en Gelida (Barcelona) del 20 de enero. El descarrilamiento de un tren de Rodalies provocó el choque contra un muro, que se saldó con la muerte del maquinista a cargo del convoy y 37 personas heridas. Desde entonces, el servicio no se ha restablecido con normalidad alrededor de la comunidad autónoma. Por este motivo, Gabriel Rufián ha cuestionado al ministro Óscar Puente por la escasa inversión en este servicio ferroviario.

«En Catalula hay tres o cuatro cosas que se saben… La tercera es que siempre va a haber un penalti final para el Real Madrid y la cuarta es que Rodalies es una mierda. Eso es responsabilidad también del Ministro», ha señalado el portavoz de ERC desde el estrado del Congreso de los Diputados. Rufián ha calificado la menor inversión en Cercanías respecto al AVE -3.000 millones de euros frente a 56.000 en los últimos 20 años- como «clasista» en su crítica a Óscar Puente.

Rufián y su relación con el Real Madrid

La postura de Rufián respecto al Real Madrid ha cambiado con los años. En 2019, reconoció en El Partidazo de Cope ser «del Espanyol y un poquito del Real Madrid». Además, matizó «no ser socio, pero sí simpatizante del equipo»; en referencia al conjunto catalán. El diputado de ERC no elude los comentarios deportivos -especialmente futbolísticos- en sus diversas apariciones públicas.

Una de las últimas referencias al club blanco se produjo en la previa del Real Madrid-Espanyol del pasado 20 de septiembre. «Es falso que los pericos sean merengues o se dejen ganar frente al Real Madrid», declaró a dos días del encuentro correspondiente a la quinta jornada de Liga. Un partido en el que el conjunto merengue se impuso en el Santiago Bernabéu por 2-0, con tantos de Militao y Mbappé y sin necesidad de marcar de penalti. El próximo duelo entre ambos equipos se producirá en la jornada 33 del campeonato doméstico, en la que el Real Madrid visitará el RCDE Stadium el fin de semana del 2 y 3 de mayo.