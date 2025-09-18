Rufián calienta el Real Madrid-Espanyol: «Es falso que los pericos seamos madridistas»

Real Madrid y RCD Espanyol se enfrentan este sábado (16:15 horas) en el Santiago Bernabéu. Un partido entre dos clubes que comparten como gran rival al FC Barcelona, vecino de los pericos en la Ciudad Condal. Uno de los aficionados más reconocidos del club blanquiazul, el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián, ha defendido que los simpatizantes del Espanyol no son también aficionados madridistas. Algo de lo que se les acusa de forma frecuente en Cataluña.

«Es falso que los pericos sean merengues o se dejen ganar frente al Real Madrid», ha declarado Rufián a dos días del duelo correspondiente a la quinta jornada de Liga. El último enfrentamientos entre ambos equipos le da la razón al político catalán. El RCD Espanyol se impuso por 1-0 la pasada campaña, en un encuentro marcado por la no expulsión del perico Carlos Romero tras una brutal entrada sobre Mbappé. Una decisión arbitral que desembocó en la famosa carta del Real Madrid a la RFEF, en la que calificó de «escandalosa» la actuación del colegiado Muñiz Ruiz.

Gabriel Rufián ha comentado la actualidad del Espanyol y el partido ante el Real Madrid en una breve conversación improvisada con El Chiringuito de Jugones en los alrededores del Congreso de los Diputados. El diputado se ha mostrado optimista con el equipo: «Este año a Europa». Un objetivo que, por el momento, cumple el equipo que dirige Manolo González. El conjunto blanquiazul llega al Santiago Bernabéu en tercera posición en Liga tras sumar tres victorias y un empate en cuatro partidos.

💙🤍 @gabrielrufian, ilusionado con este Espanyol: 🇪🇺 “Este año a Europa. Estoy contento, somos un equipo oprimido”. 🎙️ @marcosdlarocha pic.twitter.com/d86vSlek4s — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 17, 2025

El buen verano en los despachos del Espanyol y su gran inicio dan esperanzas a aficionados como Gabriel Rufián, que reivindica la posición de su equipo ante el predominio culé en Barcelona y Cataluña. «Tenemos un buen entrenador, que sabe a lo que juega. La propiedad ha podido mantener a los mejores jugadores. Estoy contento. Para ser de un equipo pobre y oprimido como el Espanyol es una buena cosa siempre estar tranquilo», ha asegurado.

El desprecio de Rufián a Perico Delgado

Su visión del Real Madrid-Espanyol no ha sido la única opinión de Gabriel Rufián sobre la actualidad deportiva en los últimos días. El lunes, el diputado de Esquerra Republicana criticó en sus redes sociales a Perico Delgado, después de que el ex ciclista cuestionara los actos de los manifestantes propalestinos y la labor del Gobierno y sus socios a la hora de alentar las protestas.

Rufián publicó en su cuenta de X (antiguo Twitter) una imagen de una pieza de Mundo Deportivo en la que se criticaba el error del ex corredor español en el Tour de Francia de 1989, cuando el segoviano olvidó la hora a la que comenzaba la contrarreloj y perdió sus opciones de revalidar el título logrado un año antes.