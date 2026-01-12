El Real Madrid respira con los tocados

El Real Madrid ha vuelto a España tras perder la Supercopa de España con más noticias positivas que negativas en lo que respecta a la enfermería. Durante los partidos ante Atlético y FC Barcelona, varios futbolistas hicieron saltar las alarmas a Xabi Alonso de cara a los siguientes partidos donde tendrá que disputar hasta tres competiciones simultáneamente. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de ellos no padecen ninguna lesión de la que preocuparse.

El plan de los próximos días pasa por una fase de recuperación y activación para el partido de Copa ante el Albacete este miércoles y el sábado recibirá al Levante. Después de los dos partidos en Arabia Saudí, el conjunto blanco ha descansado este lunes y realizará pruebas el martes para ver en qué puntos se encuentran todos. Más allá de golpes, molestias y cansancio, las alarmas ya no suenan con tanta fuerza.

Los que más preocupaban eran Vinicius Júnior y Fede Valverde. El brasileño acabó la final con fatiga muscular y no pudo terminar el partido. Eso hace indicar que el tolosarra pueda optar por dejarle fuera de la convocatoria copera para descansar y estar fresco para el partido liguero del fin de semana. Respecto al uruguayo, fue sustituido en el minuto 65 después de sentir molestias en su rodilla derecha después de un sprint. El ‘Halcón’ no quiso arriesgarse a una lesión grave y pidió el cambio al momento. Sin embargo, está pendiente de evolución y no se descarta que esté en Albacete.

Antonio Rüdiger fue baja después de las semifinales ante el Atlético tras sufrir problemas en su rodilla izquierda. No jugó ante el Barcelona y se espera que esté disponible para los próximos partidos en una defensa que necesita efectivos con la baja de Militao. Uno que no ha corrido la misma suerte es Ferland Mendy, que apenas jugó los últimos 20 minutos en el derbi y no pudo jugar contra los azulgranas por una lesión en el gemelo derecho. Por parte de Trent, aunque viajó a Arabia para hacer grupo, continúa su proceso de recuperación después de lesionarse a principio de diciembre.

Un Real Madrid saturado de competiciones

Después de volver de Arabia, el Real Madrid necesita recuperarse física y mentalmente del palo de la Supercopa de España. Aunque apenas hay margen de descanso para la plantilla, el conjunto blanco le espera un duro calendario en las próximas semanas.

En apenas siete días jugará siete partidos y tres torneos diferentes. Primero viajará a Albacete para los octavos de la Copa del Rey; el sábado recibirá la visita del Levante en el Santiago Bernabéu; y el próximo martes le vendrá el Mónaco en Champions. Todo ello sumado a otros duelos complicados contra Villarreal y Benfica para cerrar la cuesta de enero.