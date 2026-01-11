Xabi Alonso: «No estamos contentos, pero podemos sacar cosas positivas»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras perder la final de la Supercopa de España contra el Barcelona en Arabia Saudí. El Real Madrid cayó por 3-2 ante los azulgranas en un encuentro donde merecieron más y en el descuento de la segunda mitad tuvieron hasta dos ocasiones para hacer el empate y forzar los penaltis.

Xabi comenzó analizando la final de la Supercopa: «Hay una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción por no ganar, pero también orgullo. Hemos dado la cara hasta el final. Ha sido muy pareja, con diferentes momentos y circunstancias. Hemos estado muy cerca».

«Ha tenido una gran actitud y compromiso. Sabíamos que teníamos que aguantar sin balón. Había que ajustar bien las presiones y no hemos concedido. En una pérdida encajamos ese gol. Pasó mucho en muy poco tiempo y en la segunda parte fue muy competida. Tras el 3-2 estaba convencido de que íbamos a tener ocasiones; llegaron y nos faltó el acierto», explicó sobre el plan de partido.

También lamentó las lesiones que sufre el equipo: «Tuvimos ocasiones al final. Las lesiones te condicionan, algo que nos está penalizando para tener estabilidad y mejores minutos. Algunos jugadores están haciendo un esfuerzo y se nota».

«Han llegado hasta el minuto 85 muy bien y no podían más. Tenían calambres. El gol fue espectacular. No estamos contentos, pero podemos sacar cosas positivas y hay que darle la vuelta. Desde que lleguemos a Madrid nos olvidaremos de esta Supercopa y empezaremos a recuperar a gente», aseguró.

«Con Mbappé buscábamos desequilibrio y amenaza. Pena que íbamos perdiendo. Esa era su idea. No estaba para iniciar el encuentro, con tanta intensidad», comentó sobre Mbappé.