El Real Madrid volverá a jugar partidos con menos de 72 horas de descanso entre encuentro y encuentro y lo hará dos veces en una misma semana. Al oficializarse el horario del duelo ante el Albacete en Copa del Rey (miércoles 14 de enero, 21:00 horas), el equipo blanco se encuentra en la situación de que enlazará dos encuentros seguidos sin el descanso que exige la FIFA, que recomienda la AFE (sindicato de futbolistas) y por el que el año pasado hubo una gran polémica.

En concreto, el Real Madrid jugará ante el Albacete 71 horas después del final del encuentro anterior, que es la final de la Supercopa de España ante el Barcelona en Arabia. Si contamos que ese encuentro en Yeda terminará a las 22:00 horas del domingo (si hay penaltis se puede alargar, pero prórroga no habrá), hasta las 21:00 horas del miércoles pasarán 71 horas. Menos de las 72 que exige la FIFA.

Tras ese encuentro en el Carlos Belmonte de Albacete, que terminará a las 23:00 (si no hay prórroga ni penaltis), el Real Madrid jugará ¡a las dos de la tarde! su siguiente encuentro, ante el Levante en Liga en el Santiago Bernabéu. Ahí habrá un descanso de tan sólo 63 horas cuando podría ser más si la Liga de Tebas hubiera colocado ese encuentro ante el Levante a las 21:00 o incluso a las 18:30 horas.

Así, el Real Madrid jugará ante el Albacete en Copa y contra el Levante en Liga sin el descanso previo de 72 horas que exige la FIFA, pero ante lo que no hay una norma clara. El año pasado, el Real Madrid mostró su malestar, en palabras de Carlo Ancelotti, por jugar encuentros con menos de 72 horas de descanso. Sin embargo, este año el calendario es también tan apretado que es una guerra perdida.

La FIFA exigió el pasado verano que hubiera un descanso mínimo de 72 horas entre encuentro y encuentro para así priorizar «el bienestar de los jugadores», pero como no hay una norma específica (el máximo organismo del fútbol no lo llevó a reglamento), los organismos del fútbol español, especialmente la Liga de Tebas, se aprovechan de ello.

Además, la AFE, sindicato que representa a los jugadores, «considera fundamental que los jugadores dispongan de, al menos, 72 horas de descanso entre partidos para preservar su estado de salud, tanto a nivel físico como mental». «Para AFE siempre ha sido innegociable que los jugadores que participen en dos partidos a la semana tengan un tiempo de recuperación de entre 72 y 96 horas», añadieron desde la Asociación Española de Futbolistas, sin que les hagan caso.