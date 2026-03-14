Convocatoria del Real Madrid contre el Elche: Asencio tampoco está y Arbeloa tiene 10 bajas

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Elche en el estadio Santiago Bernabéu tiene nueve bajas. Mendy, Militao, Mbappé, Carreras, Alaba, Asencio, Bellingham, Ceballos y Rodrygo no podrán estar por lesión, mientras que Mastantuono se lo pierde al tener que cumplir su segundo partido de sanción tras ser expulsado contra el Getafe.

Mendy se lesionó tras cuajar una grandísima primera mitad en el encuentro contra el Manchester City y estará una semana apartado de los terrenos de juego. No está descartado para la vuelta. Mbappé sigue avanzando en su recuperación y se espera que viaje al Etihad. Carreras se sigue recuperando de sus molestias musculares, al igual que Alaba. Bellingham, Ceballos y Militao todavía tienen trabajo por delante, mientras que Rodrygo se recupera de la operación de rodilla a la que se sometió el martes. Tampoco está para este partido Raúl Asencio.

Por lo tanto, la convocatoria está llena de canteranos. Thiago Pitarch, César Palacios, Manuel Ángel, Aguado y Yáñez están en la lista. No se descarta que sean varios los canteranos que formen de inicio contra el Elche en un partido en el que los blancos están obligados a ganar para seguir metiendo presión al Barcelona en la Liga, ya que los azulgranas están a cuatro puntos de distancia y juegan este domingo contra el Sevilla en el Camp Nou a las 16:15 horas.

Hay que recordar que los madridistas llegan a este duelo tras golear al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 3-0 con tres dianas de Valverde, pero todavía deberán hacer buena la victoria el próximo martes en el Etihad. En el vestuario madridista nadie da nada por ganado y tienen claro que sufrirán para poder estar en cuartos de final, donde esperará el Bayern.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Trent, Fran García, Rüdiger, Huijsen, Diego Aguado.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Manuel Ángel, Palacios, Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinicius, Gonzalo, Brahim y Yáñez.