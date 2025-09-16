Rufián desprecia a Perico Delgado por sus comentarios en La Vuelta: «Siempre se ha sabido…»

La Vuelta a España 2025 va a seguir dando mucho de qué hablar. La última etapa de La Vuelta y todo lo que sucedió en las calles de Madrid generó todo tipo de comentarios, como los pronunciados en directo por Pedro Delgado, reconocido ex ciclista profesional y comentarista habitual de la competición española. Sus comentarios políticos sobre lo sucedido en la capital no han pasado por alto para Gabriel Rufián, que ha reaccionado en las redes contra Perico Delgado, despreciando su parecer con La Vuelta.

«¿Estos que se manifiestan no son violentos? Estos son grupos antisistema que les da igual lo que pasa en Gaza. Sólo quieren bronca», fue una de las preguntas y frases que pronunció Perico Delgado durante la retransmisión de La Vuelta en La 1 y que han despertado el malestar de Gabriel Rufián, que no ha dudado en reaccionar y responder en sus redes sociales contra el ex deportista y actual comentarista.

«Me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen este tipo de manifestaciones violentas», señaló Perico Delgado, tras ver en directo las protestas en Madrid a favor de Palestina que acabaron paralizando y suspendiendo el final de etapa de La Vuelta, en una crítica a las declaraciones de algunos integrantes del Gobierno sobre la escala de éstas: «No sé está respetando al ajeno, la imagen que damos al mundo es lamentable en un país que se llama democrático».

Lo de Perico siempre se ha sabido. pic.twitter.com/na52LkKxzy — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 15, 2025

La reacción de Gabriel Rufián en su perfil de X tras viralizarse las declaraciones de Perico Delgado llegaron con el habitual tono del portavoz de ERC en el Congreso, en tono de burla. «Lo de Perico siempre se ha sabido», aludió el político catalán en sus redes, acompañando el comentario de una página del diario Mundo Deportivo del año 89, durante el Tour posterior al que logró conquistar el español.

«¿De qué vas Perico?», decía la crónica del grave error del ciclista durante la contrarreloj de aquella cita, en la que Perico Delgado salió 2 minutos y 40 segundos tarde, clasificándose a casi tres minutos de los favoritos. «Ha sido un despiste, toda la culpa es mía», confesaba el segoviano tras un error que le costó muy caro y que despertó el malestar en el cronista, Javier de Dalmases, que iniciaba así su crónica: «‘Delgadazo’ de Perico, pero no de los que crean afición, sino de los otros».

“No resultan favorables ni para la prueba ni para los ciclistas, especialmente por el esfuerzo que hacen”, fueron algunas frases más de Perico Delgado sobre lo sucedido en la última etapa de La Vuelta, destacando que todo esto “es un problema político, no deportivo”, criticando el foco erróneo de los manifestantes en un contexto deportivo. “La Vuelta no puede arreglar el conflicto entre Israel y Palestina, ni los organizadores ni los participantes tienen esa potestad”, prosiguió Perico Delgado, que defendió la participación y continuidad en la competición española del equipo Israel-Premier Tech: “No se puede expulsar al equipo de Israel porque acarrearía complicaciones grandes para la propia carrera”.