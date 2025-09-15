Iglesias rabia contra OKDIARIO por la entrevista a Perico Delgado: «Promueven el golpismo»

Pablo Iglesias ha cargado contra OKDIARIO después de la entrevista a Perico Delgado en la etapa final de la Vuelta a España. El ex ciclista y comentarista de TVE fue muy claro a la hora de señalar al Gobierno como responsable del boicot que obligó a la organización de la carrera a dar por finalizada la etapa ante los violentos ataques que destrozaron el recorrido de la etapa. Ahora, el que fuera vicepresidente de Sánchez ha rabiado contra este medio, tildándolo de «tabloide de desinformación que promueven el golpismo» y de tener «posiciones contrarias a los derechos humanos».

Iglesias, que tuvo a su pareja involucrada en los violentos actos que reventaron la Vuelta a España, se ha quejado de las declaraciones que realizó Pedro Delgado para OKDIARIO. «RTVE es un servicio público en el que no debe haber espacio ni para tabloides de desinformación que promueven el golpismo como OKDiario, ni para posiciones contrarias a los derechos humanos. Muy grave es ya que les legitime Casa Real como para que lo haga también la pública», dice en un mensaje en redes sociales.

OKDIARIO captó de primera mano lo sucedido en las proximidades de Atocha durante la Vuelta a España. Los radicales propalestinos agolpados ante el vallado del recorrido montaron una barricada bajo la pancarta del último kilómetro. Comenzaron a lanzar vallas y todo tipo de objetos contra la Policía Nacional, cuyos agentes tuvieron que huir a la carrera hacia Neptuno, antes de comenzar a cargar contra los manifestantes.

Muy cerca de esa zona se encontraba Irene Montero, pareja de Pablo Iglesias, que junto a Ione Belarra, líder de Podemos, instigaron a las masas para que cortaran la carrera. Además, habían llamado a la desobediencia en los días previos. Incluso el mismo domingo, Belarra se pronunciaba criticando el dispositivo de seguridad montado por el Gobierno, aunque era insuficiente para contener a los violentos.

«Están militarizando la capital. Hay tanquetas y lecheras de la policía nacional de Grande-Marlaska a pesar de que esta mañana el presidente ha dicho que admira las protestas propalestinas. Quiero reiterar que desobedecer ante la injusticia es una obligación moral. Llamamos al boicot de esta Vuelta Ciclista que ha permitido al equipo de Israel participar con total normalidad para lavarle la cara a los genocidas», señalaba la ex ministra.

Ahora, Iglesias critica que Perico Delgado se exprese con libertad en este periódico. El ex vicepresidente del Gobierno critica a OKDIARIO por, según dice, promover «el golpismo». Lo hace justo después de que desde la formación que fundó hayan llamado a la desobediencia civil y de que su pareja haya sido pillada en primera línea de la concentración que acabó con una veintena de policías heridos.