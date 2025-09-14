Perico Delgado explotó en directo contra el Gobierno de Pedro Sánchez en TVE y la cadena estatal se fue a publicidad para silenciar el discurso del ex ciclista español. «Y lo peor para mí es que algunos partidos políticos fomenten este odio y estas ganas de separar al país y a los españoles. Es indignante», aseguró el comentarista de la Vuelta a España 2025. Eso es todo lo que le dio tiempo a decir antes de que La 1 metiese un anuncio de El Pozo y Carlos Alcaraz y acto seguido uno de una entrevista a Óscar Puente, ministro de Transporte.

Antes, en el inicio de los disturbios, Perico afirmó que le parece «fatal que algunos partidos políticos apoyen este tipo de manifestación violenta». «Esta es la imagen que algunos quieren», dijo, antes de señalar a los propalestinos como simples radicales a los que poco les importa el genocidio de Israel en la Franja de Gaza.

Y es que los socios de Sánchez, Sumar y Podemos, han estado estas últimas dos semanas jaleando a los radicales de la Vuelta que en distintos puntos de la Península se han encargado de boicotear la carrera. No se llegó a meta en Bilbao, tampoco en Mos (Galicia) y en Madrid la última etapa se ha detenido a más de 50 kilómetros de meta en la entrada de los ciclistas a la ciudad.

Perico Delgado: «A estos antisistema les da lo mismo lo que pase en Gaza. Quieren violencia, bronca. Les da igual quién salga malparado. Quieren lío aquí. Me parece fatal que algunos partidos apoyen esta manifestación violenta» Alguien lo tenía que decir.pic.twitter.com/lR6l0eeU8q — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) September 14, 2025

Perico Delgado estalla en directo

«Para los manifestantes esto es un gran éxito. Siento decirlo, no me quedan palabras, más que de protesta. No tiene ni pies ni cabeza lo que está pasando. La violencia lleva a violencia. Le están haciendo flaco favor a lo que está pasando en Gaza», añadió Perico Delgado. «A estos antisistema les da lo mismo lo que pase en Gaza. Quieren violencia, bronca. Les da igual quién salga malparado. Quieren lío aquí. Me parece fatal que algunos partidos apoyen esta manifestación violenta», zanjó.