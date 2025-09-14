Ayuso pone en su sitio a Sánchez: «Cuando el presidente jalea el boicot es responsable de cada altercado»

Isabel Díaz Ayuso puso en su sitio a Pedro Sánchez por el terremoto de radicalismo propalestino durante la última etapa de la Vuelta a España 2025 en Madrid. La presidenta de la Comunidad puso un mensaje en sus redes sociales en el que culpaba al jefe de la Nación de jalear a todos los manifestantes que están intentando boicotear el final de la carrera en la capital de España.

«Cuando el presidente de la Nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca», dirigió Ayuso al presidente del Gobierno. «Tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión. ¡Qué daño a nuestro deporte y a nuestro país!», expresó.

Horas antes este domingo, Sánchez había alentado a los radicales propalestinos que han acudido a increpar a los ciclistas en varios puntos por los que transcurre el pelotón. El líder del PSOE agradeció sus gestos al «pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina». El presidente del Gobierno se sumaba así a sus socios que durante las últimas dos semanas han puesto todas las trabas posibles a la Vuelta por la participación del equipo Israel Premier-Tech.

También en la mañana de este domingo, Ayuso advirtió de que la Comunidad de Madrid emprenderá acciones legales contra los radicales propalestinos que están boicoteando la Vuelta tras las barricadas que obligaron a detener la marcha en la etapa del sábado. Apenas restaban 19 kilómetros para la meta en La Bola del Mundo en Navacerrada, cuando los manifestantes que intentaron reventar la competición invadieron la calzada y montaron un muro de personas.

Ayuso y las manifestaciones alentadas por Sánchez

En estos momentos, hay distintas zonas de Madrid abarrotadas de propalestinos, como es la meta en Cibeles y también en Atocha, uno de los puntos por el que pasará el pelotón en la última etapa de la Vuelta. La Policía ha desplegado un gran dispositivo incluso con tanques alrededor de la estación de trenes.