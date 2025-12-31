Un hombre pasa casi 30 minutos haciendo apnea y nadie da crédito a lo que dice cuando acaba: «Todo se volvió…»

Vitomir Maričić dejó una de las imágenes de 2025 después de batir el récord del mundo de apnea en más de cinco minutos. El croata ya figura en el Guinness World Records después de conseguir estas sin respirar debajo del agua durante casi 30 minutos. Un momento histórico que este apneísta relató con crudeza después de hacer historia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el récord del mundo de apnea conseguido por Vitomir Maričić.

Es uno de los grandes hitos de un año 2025 que está a punto de expirar. Este deporte no suele copar portadas, pero el hecho fue tan relevante que ya es historia dentro del Guinness World Records. Este momento histórico sucedió el pasado 14 de junio de 2025 en el hotel Bristol de la ciudad de Opatija, en Croacia. En una piscina y ante la presencia de un centenar de personas, el croata Vitomir Maričić batió el récord del mundo de apnea después de aguantar casi media hora sin respiración en un hecho que ya es historia de la humanidad.

Vitomir Maričić fue al agua con la intención de superar el récord conseguido el 27 de marzo de 2021 por su compatriota Budimir Šobat, que consiguió permanecer sin respiración durante 24 minutos y 37 segundos. Maričić superó este récord en más de cinco minutos tras conseguir permanecer bajo el agua 29 minutos y 3 segundos. Lógicamente, esta marca histórica ya está registrada en el Guinness World Records.

Así se fraguó el récord del mundo de apnea

Horas después de batir el récord del mundo de apnea, Maričić narró su epopeya e hizo referencia al aspecto mental para poder llegar a estos casi 30 minutos sin respiración. «Después de los 20 minutos, todo se volvió más fácil, al menos mentalmente», dijo el croata en declaraciones a The Conversation. Maričić también dejó claro que la experiencia «empeoró cada vez más físicamente, especialmente para mi diafragma, debido a las contracciones. Pero mentalmente sabía que no iba a rendirme».

Maričić también contó recientemente que este récord del mundo se ha fraguado durante años de disciplina y de entrenamiento exhaustivo. El apneista dijo haber combinado entrenamientos de carrera, bicicleta y natación con ejercicios para poder fortalecer el diafragma y ampliar su capacidad pulmonar. «Una proeza muy avanzada, realizada tras años de entrenamiento profesional, que no debe intentarse sin la guía y las medidas de seguridad adecuadas», confiesan desde Croacia.