Irán responde a Trump: «Estamos dispuestos a expandir la guerra, nuestros misiles son ahora más potentes»

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que su capacidad militar se ha reforzado desde el inicio de la guerra y respondió a las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, asegurando que sus misiles son «ahora más potentes que al inicio de la guerra» y que el país tiene la capacidad de «expandir» el enfrentamiento.

«Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra», señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars.

Las declaraciones llegan después de que Trump afirmara que la guerra con Irán está «prácticamente terminada» y sostuviera que Teherán «no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea».

En su respuesta, la Guardia Revolucionaria criticó esas afirmaciones y aseguró que «el mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica».

El cuerpo militar subrayó que «las decisiones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. No serán las fuerzas estadounidenses las que pongan fin a la guerra».

Misiles más potentes

Respecto a su arsenal, el comunicado indicó que los misiles iraníes son «ahora más potentes que al comienzo de la guerra, con mayor volumen y ojivas de más de una tonelada».

El cuerpo militar también abordó la situación en el estrecho de Ormuz, después de que Trump dijera estar considerando «tomar el control» de ese punto estratégico y afirmara que ya hay buques transitando por la zona.

«Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes», señalaron.