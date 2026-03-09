Donald Trump ha anunciado el fin de la guerra contra la dictadura de los ayatolás en Irán después de haber hablado por teléfono durante una hora con el presidente de Rusia Vladimir Putin. La conversación entre Trump y Putin se ha producido después de que Putin le haya ofrecido su «apoyo total» al nuevo líder supremo de Irán Mojtaba Jamenei, que fue nombrado el pasado domingo para suceder a su padre. Alí Jamenei fue eliminado el pasado 28 de febrero en una operación de Israel y Estados Unidos, que sirvió para dar comienzo al principio de la guerra.

Trump ha realizado estas declaraciones tras una llamada de aproximadamente una hora con Putin, en la que, según el Kremlin, el presidente ruso le presentó propuestas para tratar de acelerar el fin de las hostilidades y evitar una escalada mayor en la región. Sin embargo, no se ha informado de que ambos hayan anunciado un acuerdo concreto para terminar formalmente la guerra.

El presidente Donald Trump ha afirmado que la guerra contra Irán está «muy completa, prácticamente», tras una larga entrevista con la cadena CBS News y después de una llamada de cerca de una hora con el presidente ruso Vladimir Putin. Según Trump, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha dejado profundamente debilitadas las capacidades militares iraníes, superando incluso sus estimaciones iniciales de duración.

Las palabras de Trump tuvieron impacto inmediato en los mercados financieros: los precios del petróleo cayeron tras las declaraciones, ya que los inversores interpretaron que un posible acercamiento al final del conflicto aliviaría las preocupaciones energéticas globales.

Putin se ha pronunciado en diferentes ocasiones este lunes después de semanas de guardar silencio ante la guerra contra los ayatolás. Primero ha mostrado su apoyo al hijo del líder supremo, después ha garantizado el suministro de petróleo y gas a los «socios confiables» y después ha hablado con Trump por teléfono.

Putin ha anunciado que Rusia suministraría petróleo y gas a compradores europeos, siempre que dicha cooperación fuera a largo plazo y no ejerciera presión política sobre Moscú.

Los precios del petróleo se han disparado desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a la tiranía de los ayatolás de Irán el 28 de febrero, cotizando por encima de los 100 dólares esta semana por primera vez desde que Rusia lanzó su guerra en Ucrania en 2022.

En una reunión televisada, Putin afirmó que Moscú continuaría suministrando petróleo a socios «confiables» en Asia, así como a Hungría y Eslovaquia, miembros de la Unión Europea.

«Si las empresas y los compradores europeos deciden repentinamente reorientarse y brindarnos una cooperación sostenible a largo plazo, sin presiones políticas… adelante. Nunca nos hemos negado», ha declarado Putin.

«Estamos dispuestos a trabajar con los europeos, pero necesitamos señales de que están listos y dispuestos a trabajar con nosotros y que garantizarán esta sostenibilidad y estabilidad», ha añadido.

La Unión Europea prohibió las importaciones marítimas de crudo ruso en 2022, mientras que las exportaciones rusas a Hungría y Eslovaquia por oleoducto se han visto prácticamente suspendidas desde enero debido a los daños sufridos por el oleoducto Druzhba, que pasa por Ucrania.