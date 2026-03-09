Trump: «Irán debería estar llorando y suplicando piedad ahora, pensaban que eran grandes y los aplastamos»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha destacado este lunes durante una conferencia de la Cámara de Representantes republicana en Miami (Florida) la victoria de Estados Unidos sobre la dictadura de los ayatolás: «Irán debería estar llorando y suplicando piedad ahora, pensaban que eran grandes y los aplastamos», ha destacado el presidente de Estados Unidos. «No quiero presumir… pero es que nadie más podría hacer lo que yo estoy haciendo», ha destacado el presidente de Estados Unidos. Trump ha avisado que EEUU «no se detendrá» hasta que la dictadura de los ayatolás esté «totalmente derrotada» tras la elección de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí.

«Estamos contando los minutos hasta que todos se vayan. Había líderes y ya no están. Entonces hubo nuevos líderes y ya no están, y nadie tiene idea de quiénes son las personas que van a ser dirigentes del país y no nos detendremos hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado», ha declarado en Miami.

«Una pequeña excursión», según Trump

Durante su discurso, Donald Trump ha descrito la guerra con la dictadura de los ayatolás en Irán este lunes como «una pequeña excursión». «Hicimos una pequeña excursión porque nos dio la sensación de que debíamos hacerlo para deshacernos de algunas personas», ha declarado en una conferencia de la Cámara de Representantes republicana en Miami (Florida). Trump ha destacado: «Y no cejaremos hasta que el enemigo sea derrotado total y decisivamente».

Declaraciones sobre el final del conflicto

Este mismo lunes, el presidente ha declarado a la cadena CBS News que el conflicto estaba «prácticamente completo», una señal de que pronto podría poner fin a la campaña militar.

Trump ha resaltado que Estados Unidos e Israel habían «demolido por completo» la capacidad de Irán en materia de drones y misiles, y que la Armada iraní había «desaparecido». Trump ha expresado su gratitud a los familiares de los soldados estadounidenses fallecidos en el conflicto. «Todos me dijeron lo mismo: ‘Asegúrese de ganar, señor. «Asegúrese de ganar’», ha declarado. «Ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no lo suficiente», ha explicado. Asimismo, el líder republicano ha reiterado que considera que toda la Marina de Irán «ya está acabada y toda yace en el fondo del océano», al señalar que las fuerzas estadounidenses han hundido 46 buques.

Las declaraciones de Trump han aportado pocos detalles sobre la Operación Furia Épica, como ha llamado el Pentágono a su operación conjunta con Israel contra la dictadura de los ayatolás. Israel la ha llamado Operación León Rugiente. Sin embargo, Trump ha mostrado de forma clara su satisfacción con el desarrollo de la situación desde el punto de vista militar, y ha elogiado la capacidad del ejército estadounidense y su éxito en la guerra hasta el momento: «Junto con nuestros socios israelíes, estamos aplastando al enemigo y demostrando una abrumadora capacidad técnica y fuerza militar», declaró. Trump ha afirmado: «Ahora nadie tiene idea de quiénes serán los líderes del país», en clara referencia a que no reconoce al nuevo líder supremo de Irán Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, el cual fue eliminado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

En su discurso en Miami, Trump ha reiterado la justificación de su administración para lanzar los ataques contra la dictadura de los ayatolás de Irán, sugiriendo que la guerra fue un ataque preventivo. A juicio de Trump, la tiranía de los ayatolás estaba cada vez más preparada para lanzar ataques contra sus países vecinos y, además, estaba cerca de lograr terminar un arma nuclear para atacar Israel.

Trump ha restado importancia al impacto de los ataques iraníes sobre los países vecinos del Golfo, señalando que muchos de esos países eran «en cierto modo neutrales», pero se han visto obligados a acercarse a Estados Unidos.