Daños en el Palacio de Golestán en Teherán tras ataques atribuidos a EEUU e Israel

El histórico Palacio de Golestán, ubicado en el centro de Teherán y declarado Sitio del Patrimonio Mundial por la UNESCO, sufrió daños significativos tras los recientes ataques aéreos atribuidos a Estados Unidos y Israel en el contexto de la guerra contra la tiranía de los ayatolás.

El Palacio de Golestán es un complejo palaciego histórico situado en Teherán, la capital de Irán. Originalmente fue empleado como residencia real por la dinastía Kayar, y es considerado uno de los monumentos más emblemáticos y antiguos de la ciudad.

En 2013, la UNESCO reconoció al Palacio de Golestán como Patrimonio de la Humanidad, destacando su importancia histórica, arquitectónica y cultural dentro del legado iraní y mundial.

Historia y construcción

El palacio se compone de varios edificios construidos en diferentes épocas. Su origen se remonta al siglo XVI d.C., durante el reinado del sah Tahmasp I de la dinastía safávida, cuando se encontraba dentro de una ciudadela de adobe dentro del recinto de las murallas de Teherán.

A lo largo de los siglos, el complejo fue ampliado y renovado por distintas dinastías, incorporando estilos arquitectónicos tradicionales persas, salones ceremoniales, jardines y ornamentaciones lujosas. Esto lo convierte en uno de los conjuntos monumentales más antiguos y significativos de Teherán, representando la historia política y cultural de Irán.

¿Qué ha ocurrido?

Las explosiones ocurridas cerca de Arag Square, en el centro de Teherán, alcanzaron edificios adyacentes al palacio, incluyendo estructuras de la judicatura iraní y una comisaría de policía. Como resultado, partes de los muros exteriores, ventanas y elementos decorativos del palacio quedaron dañados por la onda expansiva de las detonaciones.

La fachada y detalles arquitectónicos sufrieron destrucción parcial, especialmente en componentes de madera como puertas, ventanas y celosías ornamentales tradicionales.

Las autoridades del palacio confirmaron que las piezas y artefactos móviles habían sido trasladados previamente a almacenes seguros, evitando daños directos a los bienes artísticos y culturales.

Importancia histórica y cultural

El Palacio de Golestán es uno de los monumentos más emblemáticos de Irán, con más de 400 años de historia y un símbolo del antiguo poder Qajar, que durante siglos sirvió como sede real, administrativa y ceremonial.

Su valor histórico y arquitectónico lo convierte en uno de los sitios más importantes del país, no solo para Irán sino también para la herencia cultural mundial.

Reacciones oficiales y preocupaciones internacionales

UNESCO ha reconocido el daño y está monitorizando la situación, recordando a todos los actores del conflicto sus obligaciones de proteger el patrimonio cultural bajo derecho internacional, según las convenciones de La Haya y de Patrimonio Mundial.

Las autoridades iraníes han señalado que los daños al palacio representan una pérdida cultural y un golpe a la identidad histórica de Irán, y preparan informes para solicitar asistencia internacional en conservación y evaluación.