Vicente Gil analiza en La Antorcha la jornada con Eric Frattini, Cake Minuesa y Fran Carrillo.
- Sánchez y Marlaska hicieron desaparecer el atestado policial de una fiesta del socialista Felipe Sicilia con altas dosis de cocaína celebrada en un hotel durante la pandemia.
- ¿Quiénes son los escoltas macarras de los ministros del PSOE Óscar López y Elma Saiz que amenazaron a Cake Minuesa con «reventarle» durante el 8M?
- Irán nombra al hijo de Jamenei como sucesor. ¿Lo tiene Israel ya en el punto de mira para eliminarlo?