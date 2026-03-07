Israel bombardea 30 complejos petrolíferos de Irán para asfixiar la economía de los ayatolás

Israel ha bombardeado este sábado 30 complejos petrolíferos de Irán para asfixiar la economía de la dictadura de los ayatolás de Teherán. Israel ha intensificado en los últimos días su campaña militar contra infraestructuras estratégicas de Irán, incluyendo instalaciones relacionadas con el combustible y el petróleo. Según comunicados de las Fuerzas de Defensa de Israel, varios ataques aéreos se dirigieron contra depósitos de combustible situados en Teherán y en otras zonas consideradas clave para el sistema logístico del país.

El Ejército de Israel ha destacado que estos depósitos no eran únicamente infraestructuras civiles, sino que también eran utilizados de forma habitual por el aparato militar iraní para abastecer bases, vehículos y distintas instalaciones estratégicas.

El combustible almacenado en esos tanques formaba parte de la red que permite a la dictadura de los ayatolás de Teherán mantener operativas diversas capacidades militares, desde el transporte de material hasta el funcionamiento de generadores y sistemas de apoyo en instalaciones militares. Las Fuerzas de Defensa de Israel han destacado que los depósitos constituían objetivos legítimos dentro de su estrategia de debilitar la infraestructura militar de Irán. El comunicado militar describe los bombardeos como “un paso adicional para profundizar el daño a la infraestructura militar del régimen iraní”.

‘آتش‌سوزی انبار نفت اقدسیه از فاصله نزدیک’

ویدیوی دریافتی از سوهانک، انتهای بزرگراه ارتش #تهران’

Tras el bombardeo de la Fuerza Aérea de los depósitos de petróleo iraníes, el primer ministro de Israel Benjamin Nentanyahu ha destacado que los iraníes están cada vez más cerca de alcanzar su libertad.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha destacado este sábado que la dictadura iraní de los ayatolás es de los más malvados del mundo: «Son de los más malvados del mundo. Miren lo que han hecho en los últimos 47 años», ha destacado Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Donald Trump ha prometido «destrucción total y muerte segura» para nuevos objetivos en Irán. El presidente de Estados Unidos ha prometido ataques militares más amplios contra la dictadura de los ayatolás, lo que ha aumentado la teoría de que podría atacar infraestructuras críticas.

A última hora de la noche del sábado, la dictadura de los ayatolás ha anunciado que una planta desalinizadora de agua dulce había sido atacada, así como un depósito de petróleo en el sur de Teherán, lo que marcaría una escalada significativa del conflicto.

Horas antes, Trump ha escrito en redes sociales: «Debido al mal comportamiento de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivos». En este sentido ha destacado: la dictadura de los ayatolás será atacada «muy duramente».