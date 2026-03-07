Redondo se jacta de que Sánchez es «el superhéroe de la democracia y la paz»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se jacta de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «el superhéroe de la democracia y la paz». Así lo ha asegurado este sábado, en un mitin en Soria de cara a las elecciones de Castilla y León. «Gracias presidente. Eres el superhéroe de la democracia. Eres el superhéroe de la paz. Eres el superhéroe de la dignidad. De los derechos. Y del feminismo», ha declarado ante Sánchez, presente en el mitin, hinchado como un pavo ante estas palabras.

Además, Redondo le ha dicho: «En el mundo te quieren a ti». Sánchez se ha echado un trago al escuchar semejantes palabras, sin caber en sí.

