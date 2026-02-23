Dimite el alcalde socialista de La Algaba (Sevilla) tras ser denunciado por acoso sexual a un menor

El alcalde socialista de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Aguera (PSOE), ha dimitido este lunes, 23 de febrero, después de que un empleado municipal lo denunciara ante la Fiscalía por un presunto acoso sexual a un menor de edad de la localidad. Desde este martes, el primer teniente de alcalde asumirá las funciones de la Alcaldía.

«He decidido hacer un paréntesis en mi vida política para poder defenderme de las graves acusaciones de este empleado y os anuncio mi renuncia por unos meses como alcalde de La Algaba para así poder dedicarme plenamente a mi defensa», ha sostenido Aguera en un comunicado, en el que ha incidido en que el trabajador habría «malignamente interpretado una conversación».

El regidor afirma que la denuncia pública provocó «una indignación más que razonable» en él y también en su familia, amigos y «miles de algabeños», según ha señalado, a través de «mensajes y llamadas».

Aguera asegura además que denunció estos hechos «ante la justicia» por, según sostiene, atentar contra su «derecho al honor». En paralelo, el letrado que ejercerá su defensa, Juan Silva de los Reyes, ha explicado a Europa Press que el episodio, ocurrido hace aproximadamente un año y medio, respondería a una «clara manipulación con intencionalidad política».

«Diego Manuel ha presentado su dimisión hoy como un paréntesis en su vida política, porque prevé que esto no va a tener demasiado recorrido en los tribunales y, por tanto, le dará tiempo a presentarse nuevamente como candidato a la alcaldía», ha explicado el abogado.

La defensa del ya ex alcalde socialista también ha cargado contra el denunciante, al que definió como un «empleado municipal que hace años destila odio hacia el alcalde» y con una «intencionalidad política». Según indica, se interpuso una demanda previa de conciliación civil en relación con una querella criminal por vulneración del derecho al honor de su representado.