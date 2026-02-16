El PSOE protege al alcalde de La Algaba tras la denuncia por acoso sexual a un menor: «No hay nada»

El PSOE de Sevilla ha decidido no adoptar ninguna medida contra el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, tras conocerse la denuncia interna por presunto acoso sexual a un menor de la Escuela Municipal de Tauromaquia. La dirección provincial sostiene que no existe denuncia judicial formal ni procedimiento abierto y respalda al regidor, mientras el caso sigue su curso en los órganos internos del partido.

La denuncia fue presentada el 13 de enero a través del canal interno habilitado para estos casos y alude a supuestos mensajes enviados por el alcalde al menor a través de Instagram. En el escrito se habla de «ciberacoso y hostigamiento sexual» y se aportan capturas de pantalla como prueba. Entre los mensajes citados figura la frase: «Ayyy si tuvieras los 18!!!», así como preguntas sobre si el joven era «activo o pasivo», según el denunciante.

Pese a la gravedad de los hechos descritos en el escrito, la dirección provincial del PSOE en Sevilla justifica su inacción en que sus decisiones «no pueden fundamentarse sin certidumbre alguna» y en que no hay denuncia «formalmente presentada» ante los tribunales ni proceso judicial incoado. Además, asegura desconocer una «denuncia anónima» y traslada que el alcalde y su entorno sostienen que se trata de una acusación falsa.

Esta posición contrasta con la del órgano interno federal encargado de investigar este tipo de casos, que comunicó recientemente la apertura de una investigación por hechos de «especial gravedad». Asimismo, anunció que, en caso de que el denunciante no acudiera a la vía judicial, trasladará el asunto a la Fiscalía o a los juzgados para que se abra una investigación penal.

El respaldo de la dirección provincial se suma al comunicado emitido por el Ayuntamiento de La Algaba, en el que el equipo de gobierno expresó su convencimiento en la «inocencia» del regidor. En ese escrito se afirma que «no existe procedimiento judicial abierto ni resolución que sustente las afirmaciones difundidas» y se lamenta el «daño» personal y familiar que, a su juicio, está provocando la denuncia.

Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular ha solicitado una reunión urgente de la junta de portavoces para conocer toda la información disponible. Los populares califican de «gravísimas» las acusaciones y critican que se hayan utilizado recursos institucionales para defender al alcalde frente a un asunto de esta envergadura, al tiempo que se reservan acciones legales y la exigencia de responsabilidades políticas.