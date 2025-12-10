Denuncian al presidente socialista de la Diputación de Lugo por acoso sexual: «Tenía actitudes asquerosas»

Varias mujeres han denunciado por acoso sexual a José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y líder del PSOE en la provincia. La denuncia la han presentado a través del canal interno del partido y señalan al líder gallego por presuntos tocamientos sin consentimiento, por ofrecer empleo a cambio de favores sexuales y por comunicaciones con contenido sexual explícito. Las denunciantes también aseguran que el político socialista actúa con impunidad.

Al menos cuatro mujeres habrían denunciado este tipo de comportamientos por parte de Tomé. Las denuncias relatan supuestos tocamientos no consentidos, llamadas subidas de tono y de carácter sexual. Las presuntas víctimas también aseguran que el líder socialista habría ofrecido puestos de trabajo a cambio de favores sexuales, según ha revelado el programa de televisión Código 10, de la Cuatro, que ha desvelado la noticia la noche de este martes.

El comportamiento de José Tomé era conocido, un secreto a voces, según muestran las denunciadas desveladas por el programa de televisión. El líder socialista tenía un patrón de conducta reiterado en el tiempo, a pesar de que las víctimas aseguran que le habían mostrado su malestar con su comportamiento y le habían pedido que lo dejara, pero Tomé no había desistido.

Uno de los testimonios de las denunciantes asegura que Tomé «lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido». «Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, periodista o diputada, no se salva ninguna», muestra una de las denuncias presentadas por el programa. «Se cree impune», aseguran las denuncias, que también narran las «actitudes asquerosas» y los «tocamientos no autorizados» de Tomé.

Los hechos se pusieron en conocimiento de la dirección del Partido Socialista de Galicia, según ha contado el entorno de las víctimas. Las denunciantes aseguran que no se sintieron amparadas por la formación, aunque los socialistas afirman no tener constancia de ninguna denuncia ni judicial ni interna ni por los canales antiacoso del partido.

El caso de presunto acoso sexual por parte del presidente de la Diputación de Lugo ha explotado en el seno del PSOE en un momento turbulento para la formación de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Francisco Salazar, ex alto cargo en Moncloa y Ferraz y uno de los candidatos a sustituir a Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, fue denunciado por varias mujeres a su cargo que le señalaron, también, por un comportamiento inadecuado.

La denuncia contra Tomé también se une al último escándalo de un dirigente socialista. Antonio Navarro, líder del partido en Torremolinos, fue denunciado la pasada semana por una militante del partido, de nuevo, por acoso sexual.

Tomé ocupa varios puestos de responsabilidad dentro del PSOE. Además de presidir la Diputación de Lugo y dirigir el partido en la provincia, también forma parte del Comité Federal de PSOE. Y por si fuera poco, es alcalde de Monforte de Lemos.