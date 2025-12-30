En las áridas extensiones de los pastizales de Boramani, en el estado de Maharashtra (India), un equipo de arqueólogos ha sacado a la luz una estructura que desafía las crónicas convencionales del comercio antiguo.

Se trata de un laberinto circular de 15 anillos concéntricos, compuesto por miles de piedras meticulosamente alineadas, cuya antigüedad se estima en unos 2000 años.

Un enigma de diseño mediterráneo en suelo indio

Lo que ha dejado perplejos a los expertos, incluido el arqueólogo Sachin Patil del Deccan College, no es solo el tamaño del monumento, que mide aproximadamente 15 por 15 metros, sino su asombrosa similitud con los laberintos representados en las monedas romanas de la antigua Creta.

Hasta este descubrimiento, los laberintos circulares hallados en la India solían ser más modestos, con un máximo de 11 anillos. Este nuevo ejemplar no solo es el más grande de su tipo en el país, sino que su diseño sugiere una conexión cultural y técnica directa con el Imperio Romano durante el apogeo de la dinastía Satavahana.

¿Un «GPS» de la Edad Antigua?

La ubicación del hallazgo es clave para entender su posible función. Al encontrarse en campo abierto y no dentro de asentamientos o templos, los investigadores plantean una hipótesis fascinante: el laberinto podría haber servido como un marcador de ruta o hito de navegación.

En una época en la que las caravanas de comerciantes romanos se adentraban desde la costa occidental hacia el interior del subcontinente en busca de especias, seda y añil, estas estructuras habrían funcionado como señales visuales en el paisaje, ayudando a los viajeros a orientarse a través de territorios desconocidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Historia National Geographic (@historiang)

Un hallazgo accidental entre la fauna salvaje

Curiosamente, el descubrimiento no se produjo durante una excavación planificada, sino gracias al trabajo de una ONG conservacionista que monitoreaba poblaciones de lobos y de la gran avutarda india, una especie en peligro de extinción. Al detectar la extraña formación bajo capas de hierba y tierra, dieron aviso a las autoridades arqueológicas.

Este sitio ahora plantea un doble reto:

Histórico : reevaluar la profundidad de la influencia romana en las rutas comerciales internas de la India.

: la profundidad de la influencia romana en las rutas comerciales internas de la India. Ecológico: estudiar y preservar el laberinto sin alterar el delicado ecosistema de pastizales que lo rodea.

Los detalles completos de esta investigación se publicarán en la edición de 2026 de la prestigiosa revista británica Caerdroia, especializada en laberintos históricos, prometiendo arrojar más luz sobre este puente de piedra entre dos de las civilizaciones más grandes de la historia.