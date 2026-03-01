Carlos Ruckauf, ex vicepresidente de Argentina durante el gobierno de Menem, ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires y analista internacional, ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar sobre los efectos de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, los cuales cree que pueden causar una grave crisis económica tanto en Argentina como en España.

PREGUNTA.- ¿Qué opina de la crisis en Irán?

RESPUESTA.- Yo venía anticipando que este conflicto se iba a desatar, pero la verdad que no me imaginaba la virulencia inicial del ataque y mi sensación es que esto va a durar bastante.

P.- ¿Cuánto puede durar?

R.- Todo depende de quiénes entren en el conflicto. Hasta ahora, tenemos los tres iniciales que todos preveíamos: Israel y Estados Unidos atacando al unísono a Irán. La respuesta iraní, fundamentalmente a las bases militares norteamericanas en la región y al Estado de Israel. Pero hay una pregunta que creo que está en la mente de todos los que seguimos estos temas, que es qué va a hacer Rusia y qué va a hacer China. La República Popular China lo que ha hecho es un comunicado de su vocería de la política exterior, pidiendo moderación y diálogo y bajar los niveles de ataque. Rusia, por su parte, silencio absoluto. Rusia es quien ha dado mayor equipamiento misilístico a Irán.

P.- Parece que Rusia ha hablado de avances en Ucrania.

R.- Le viene muy bien a Estados Unidos e Israel si realmente Rusia no quiere diversificar su acción, porque esto le permite moverse con comodidad en el territorio de esta guerra de invasión que lleva cuatro años. Aquí ocurre que Irán no puede enfrentarse a Estados Unidos. Irán puede enfrentarse a Israel, no a Estados Unidos. Si Estados Unidos se siente que realmente hay una reacción desmedida iraní, los van a destruir porque tienen el poder militar para hacerlo.

Estamos en una situación donde el 53% del poderío aeronaval de los Estados Unidos está en la zona. Todo lo que es estratégico, de apoyo, inclusive las bases en Gran Bretaña. Ahí está trabajando, junto a Estados Unidos, claramente Gran Bretaña, aunque no lo diga. Israel no tiene obviamente más capacidad que la que demostró en la Guerra de los 12 Días.

Irán se fue reequipando en este tiempo y esto es lo que llevó a esta presión de Estados Unidos a la mesa de negociaciones en Ginebra. Yo la semana pasada decía que el jueves fue la última oportunidad de Irán de evitar la destrucción de la nación persa si realmente hubiera aceptado los dos requisitos razonables que planteaba Estados Unidos. Uno era que el enriquecimiento de uranio se hiciera fuera, es decir, que lo hiciera Rusia, que se había ofrecido, y el otro era que no hubiera una estructura misilística iraní capaz de destruir el Estado de Israel. Bueno, esto el canciller iraní no pudo negociarlo, no porque no quisiera, sino por Jamenei se lo impidió.

P.- ¿Cree que puede haber una revolución del pueblo iraní contra la dictadura?

R.- Yo lo dudo. Obviamente hay que ver cómo es la evolución militar de este conflicto y qué queda destruido en Irán. Irán usa lo que se llama en materia militar una estructura mosaico. ¿Qué es esto? Cuando la cúpula es decapitada, los comandantes de cada región pueden actuar sin pedir órdenes a una superioridad que ya no existe. En consecuencia, lo primero que hay que preguntarse aquí es por Ormuz. Y lo segundo que hay que preguntarse aquí es hasta cuál línea roja tolera China. Porque una cosa es que China por ahora haga un comunicado, pero si se cierra Ormuz… No solamente el petróleo de Irán no sale. Gran parte del petróleo de los Emiratos y gran parte del petróleo de Arabia Saudita. Y recordemos que China lo necesita, es una máquina de aspirar petróleo. Necesita commodities. Materia prima. Estados Unidos no. Estados Unidos se autoabastece. Así que Estados Unidos puede aguantar un conflicto más largo, que va a subir naturalmente el precio del crudo.

Vamos a ver a partir del lunes un gran colapso en las bolsas asiáticas, europeas y norteamericanas en algunas acciones, pero otras, como la de las fábricas militares o la de las petroleras, van a subir porque va a subir el precio del crudo. Pensar en un recambio de régimen en este momento es absolutamente prematuro y yo estaría inventando una respuesta. Lo que tengo claro es que cuanto más larga sea esta guerra, más se puede complicar y más nos va a afectar al resto del mundo. Porque para ustedes en España, para nosotros en Sudamérica, un conflicto donde el precio del petróleo se duplique nos va a producir una situación de crisis económica muy significativa.