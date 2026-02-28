Susan Sarandon vuelve a alabar a Sánchez en los Goya pese a reconocer que «no sabe mucho de él»

Lo ha vuelto hacer. Susan Sarandon ha elogiado a Pedro Sánchez en plena gala de los premios Goya 2026, y lo ha hecho incluso después de reconocer este viernes que «no sabe mucho de él», más allá de que es «guapo, alto…». La actriz estadounidense ha aprovechado su momento de protagonismo al recoger el Goya Internacional para lanzar sus alabanzas al presidente del Gobierno.

En un discurso mucho más corto y directo de lo habitual, Susan Sarandon sí que ha tenido palabras para subrayar la «honestidad y lucidez moral» que ve en la actitud de los artistas españoles y del presidente, ha dicho al aforo, especialmente en estos «tiempos convulsos». Algo que contrasta, ha asegurado, con «el caos y la represión» que domina el país en el que ella vive -«donde yo estoy»-. «La lucidez moral de vuestro presidente y vuestros artistas me ayuda a no sentirme sola y a sentirme parte de una comunidad», ha explicado.

Las alabanzas a España, como tal, han sido escasas. Susan Sarandon ha dicho que «ama España» y «Barcelona», y se ha referido a los museos o el arte español. Sin embargo, si se compara su discurso con el de otros premios internacionales, se podría decir que Susan Sarandon se ha quedado muy corta. Basta con recordar casos como el de Juliette Binoche o el más reciente, Richard Gere, para darse cuenta de lo poco que ha dedicado a ello.

Este mismo viernes, en la rueda de prensa que dio con motivo del premio, la actriz comparó Hollywood con España, al indicar que en la industria de Estados Unidos hay un «silencio» que no existe en España respecto a conflictos como los de Gaza. Fue en ese contexto cuando hizo alusión a Pedro Sánchez, del que dijo que «cuando lo ve», siempre «está en el lado correcto de la historia». Justo antes había dicho sobre el socialista que «no sabe mucho de él».

Un año más, el jefe del Ejecutivo no ha renunciado a lucirse en la gala de los Goya, donde juega en territorio amigo. Ha asistido a la ceremonia, en Barcelona, acompañado por su mujer, la pentaimputada Begoña Gómez.