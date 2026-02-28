Simeone zanja el ‘caso Griezmann’: «¿Novedad sobre su futuro? Que sea lo mejor para él»

El Atlético se presentó en Oviedo carente de chispa, fútbol e ideas. Demasiadas carencias para un equipo atascado y de entreguerras que venía de la Champions, va a la Copa y por el camino se encontró una Liga que estas alturas les sobra más que aporta. Los de Simeone firmaron un insulso partido que rescató Julián Álvarez en el último minuto y en el único disparo a puerta de los rojiblancos. El argentino rompe su sequía de más de tres meses sin marcar en Liga.

«Primero le viene muy bien al equipo. Por cómo en el segundo tiempo mejoramos lo que hacíamos en el primero. Controlamos más el partido, jugamos más en campo rival, tuvimos el gol anulado por muy poquito con la buena definición de Baena y el gran pase de Griezmann. Sin ninguna duda el gol de Julián me pone contento también por él. Ganar 1-0 con un gol de un delantero, sea Sorloth, Griezmann, Lookman o Julián, para ellos es diferente y me pone muy contento por ello», aseguró Simeone.

Griezmann salió en la segunda parte, pero acaparó los focos por su futuro a corto plazo relacionado con la MLS. Se dice que lo tiene hecho con Orlando City para poner rumbo ya a Estados Unidos. «La ilusión con la que jugó, la determinación con la que apareció en el segundo tiempo, siendo importante en el juego colectivo, lo necesitamos así. Él sabe lo que hemos hablado, lo he dicho ya, que sea lo mejor siempre para el club, para él y para el equipo», aseguró Simeone.