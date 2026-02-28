Oviedo-Atlético: un fantasma entre guerras

El pasado y presente del Atlético convergen este sábado (21:00 horas) en el Carlos Tartiere. Los rojiblancos vuelven en Liga 26 años después al lugar del crimen, donde empataron ante el Oviedo (2-2) y se certificó su defunción a Segunda División en el año 2000 tras un perverso desenlace. Hasselbaink, estandarte de aquel equipo colchonero, falló un penalti en el tramo final que condenó a los suyos, aunque aquello era una muerte anunciada. Han pasado dos décadas y media desde entonces. Se reencuentra el Atlético en el fantasma del Oviedo en un periodo de entreguerras, después de alcanzar los octavos de la Champions y antes de jugarse el billete a la final de Copa del Rey en juego.

A caballo entre todo. Tras certificar su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones el pasado martes y como antesala del decisivo duelo en la Copa contra el FC Barcelona, los pupilos de Diego Pablo Simeone viajan a Oviedo en lo que será el regreso del club madrileño al Estadio Carlos Tartiere para disputar un partido de Primera División 26 años después. Eso sí, hay dos precedentes previos, en Copa hace tres años y en Segunda División 24 años atrás. Ambos encuentros se saldaron con victoria visitante.

Ahora, encadenan tres partidos seguidos sin ganar a domicilio, lo que les deja cerca de igualar su peor racha sin victorias fuera de casa en la temporada. Tienen el Atlético ante sí una oportunidad para sumar una nueva victoria, ante un colista que llega tras malgastar la pasada jornada la ventaja de dos goles con la que inició la segunda parte de su partido ante la Real Sociedad, para salvar in extremis un insuficiente 3-3. Sin embargo, los registros cosechados en casa no auguran gran optimismo pues son el segundo peor local de la Primera División con solo dos triunfo.

Para este encuentro, Simeone pondrá un once titular con la mente puesta en el trascendental compromiso copero del 3 de marzo en el Camp Nou, donde defiende el 4-0 de la ida; podría alinear a la unidad B con la esperanza de hacerlo mejor que hace unas semanas ante el Rayo Vallecano (3-0). Podría el canterano Julio Díaz ocupar el lateral izquierdo de una zaga comandada por Josema Giménez, Robin Le Normand y Clément Lenglet, y arriba estarían Ademola Lookman y un Antoine Griezmann en el foco mediático debido a sus rumores de salida hacia el Orlando City.

Alineaciones probables de Oviedo y Atlético