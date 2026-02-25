Millonada de Champions: el Atlético cuadra la temporada con el dineral que se lleva tras ganar al Brujas

Ya lo decía Enrique Cerezo en la previa. «Pasar de ronda es una necesidad, más que una obligación. Necesidad por todo. Primero, por los aficionados. Segundo, por la parte deportiva. Tercero, por la económica», argumentó. La planificación de la temporada, en lo que a cuentas se refiere, pasaba por llegar como mínimo a octavos de la Champions. Primero por el estatus del Atlético y segundo por la inyección económica.

El tardeo del pasado martes, saldado con un hat-trick de Sorloth, deja en el Metropolitano una ronda más de Champions y un importante y doble montante económico. El primer desembolso, de un millón de euros, llega por ganar la eliminatoria al Brujas. Una nimiedad comparado con lo que llena las arcas rojiblancas por alcanzar los octavos de final. Once millones de euros más. Lo que traduce el triunfo contra el Brujas en una victoria de 12 millones de euros.

La clasificación también abre una nueva ventana económica a corto plazo, pues todavía queda como mínimo un gran partido de Champions en el Metropolitano. Ante Tottenham o Liverpool, dos equipos de primer nivel que garantizan colgar el no hay billetes. Para ese día se contará con ingresos de taquilla, ventas en tienda y toda la explotación que supone un partido en el feudo colchonero. El Atlético podría percibir entre dos y tres millones por el encuentro que se disputará en su recinto.

¿Cuánto dinero percibe el Atlético en Champions?

El cambio de formato, ante la inminente creación de la Superliga, fue un riego de millones para los clubes. Cada uno de los 36 clubes que llegaron a la Fase Liga recibe 18,62 millones de euros. Y una vez en dicha fase, cada victoria supone 2,1 millones de euros y el empate 700.000. Una vez llegadas las eliminatorias, los premios económicos son más atractivos.

Once millones de euros al club que llega a octavos de final, 12,5 si lo hace a cuartos y 15 si alcanza las semifinales. El subcampeón se embolsará 18,5 millones de euros y el campeón añadirá 25 a lo acumulado a lo largo del torneo. El Atlético ha ingresado hasta ahora 27,7 por la Fase Liga y 11 más por pasar a octavos de final. Una cifra que crecerá en la mencionada ronda.