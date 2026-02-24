Sorloth caza al Brujas y el Atlético accede a los octavos de la Champions

«La Liga de Campeones es mi obsesión», canta la afición del Atlético a coro con sus jugadores, que por fin respiran tras una semana en la que ha escaseado el oxígeno. Media temporada andaba en juego ante un rival que tenía poco que perder y mucho ganar. Todo se lo llevó el Atlético (4-1), subido a lomos de un Sorloth agigantado para la ocasión. Triplete del noruego para rebajar los argumentos futbolísticos del Brujas, señor equipo, y sellar el billete de los rojiblancos a octavos de final de la Champions. Liverpool o Tottenham esperan.

Ya no es que el Atlético mude la piel de una semana para otra y muestre su mejor y peor versión de un partido a otro, ahora abraza la irregularidad dentro de un mismo partido. Un trastorno de la bipolaridad desarrollado en noventa minutos. El de este martes acabó en sonrisa, aunque no sin muecas ni ceños fruncidos. Porque para ganar a este Brujas hay que bajarse al barro. Los belgas son un equipo tan compacto como vertical y amigo de la posesión. Un lobo con piel de cordero.

La puesta en escena del Atlético fue en realidad el diagnóstico del encuentro de ida. Simeone buscó con Cardoso mayor consistencia entre líneas y trabajo por los costados con Llorente y Giuliano, futbolistas de profesión y maratonianos de vocación. Cuando lea estás líneas seguirán corriendo banda arriba y abajo. El damnificado fue Lookman, el jugador de moda en el Atlético. Enseguida quedó claro que en el Metropolitano no funcionan los hechizos del Jan Breydel.