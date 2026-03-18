Tottenham-Atlético: una amenaza conocida

En Londres se jugará este miércoles (21:00 horas) un partido en el abismo. Agarrado a una mano de la cornisa está el Tottenham después de llevarse del Metropolitano un manotazo. Claro que esos dos dedos que todavía le mantienen sujeto fueron los dos goles que marcaron Pedro Porro y Solanke. De pie y con el zapato sobre la mano de su rival anda el Atlético, con una renta de tres goles. Algo similar a cuando visitó al Barcelona en semifinales de Copa y acabó con la soga al cuello. La del Tottenham es una amenaza conocida para el Atlético.

La eliminatoria está encarrilada por el 5-2 del Metropolitano, entre la pegada del Atlético y el esperpento del Tottenham y su portero entonces, Antonin Kinsky, cambiado a los 16 minutos tras encajar tres goles, pero aún no cerrada, pendiente del encuentro de vuelta. Hay advertencias latentes para el Atlético, que ya recibió cuatro goles en su última visita a Londres en la Liga de Campeones, el pasado 21 de octubre contra el Arsenal.

También sufrió para avanzar a la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, al que había ganado 4-0 en la ida, pero tanto el equipo gunner como el azulgrana están a años luz del actual Tottenham, un punto tan solo por encima del descenso en la Premier. También avisa el rendimiento del Atlético como visitante en toda la temporada con apenas ocho triunfos en 23 salidas.

La baja de Jan Oblak, por una distensión muscular y sustituido por Juan Musso, altera la alineación de Simeone. Marcos Llorente saldrá en el centro del campo y con Julián Álvarez, 13 goles en sus últimos 16 partidos en Champions, y Antoine Griezmann, en un momento formidable. Enfrente, su rival afronta el duelo en un momento especialmente delicado, ya que no conoce la victoria en la Premier League en 2026, con un balance de cinco empates y siete derrotas.

Esa racha le ha llevado hasta la decimosexta posición, a solo un punto de los puestos de descenso, a falta de ocho jornadas para el final. La temporada de los londinenses está marcada por la irregularidad y una profunda crisis de resultados en el campeonato doméstico que desembocó en la destitución de Thomas Frank y la llegada de Igor Tudor, que no ha tenido el inicio esperado, con un balance de cuatro derrotas y un empate en sus primeros cinco partidos.

El equipo está además condicionado por una larga lista de lesiones de jugadores importantes como Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus y Joao Palhinha. Ya están disponibles Lucas Bergvall y Destiny Udogie, igual que el ‘Cuti’ Romero, tras el golpe en la cabeza de la ida, para afrontar la remontada. Richarlison es baja por sanción y Conor Gallagher es duda por enfermedad.

Alineaciones probables de Tottenham y Atlético