El presidente de la Federación Italiana de Tenis enfanga contra Alcaraz: «Sinner nunca haría eso»

Las comparaciones entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han provocado la furia de Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis. En el constante debate de quién es el número uno del mundo, desde el país natal de Sinner catalogan el debate como innecesario con la mirada puesta en el yate que se compró el español, valorado en 10 millones de euros.

A pesar de que Alcaraz no ha podido volver a pista desde Godó, Binaghi no dudó en tirar hacia su tierra, elogiando la profesionalidad de Sinner como arma para atizar contra Alcaraz: «A diferencia de Alcaraz, Sinner nunca se compraría un yate de 10 millones de euros. Hoy tenemos la suerte de tener un campeón caído del cielo, que muestra el camino y recuerda cada día la importancia del trabajo», declaró.

Un discurso que desvirtúa la imagen que ha demostrado Carlos Alcaraz desde que se presentó al mundo como uno de los mejores talentos del mundo, que fue subiendo escalones hasta la cima. Sin embargo, su compra del yate fue un tema de debate que hasta Ferrero criticó: «Conmigo no se hubiera comprado un yate de 10 millones», afirmó su ex entrenador. Tanto Sinner como Alcaraz siempre se han mostrado mucho respeto, tanto en la pista como fuera de ella. Después de que Roland Garros no contase con ninguno de ellos en la final, uno por no jugar y el otro por caer a las primeras de cambio.

«La recuperación va por buen proceso y él está tranquilo», explicó también Ferrero en una entrevista para OKDIARIO donde analizó el estado en el que se encuentra Alcaraz para volver pronto a las pistas y recuperar el trono del tenis mundial, por delante de su mayor rival, Jannik Sinner a pesar de que desde Italia intenten menospreciarle por lo que hace en su vida privada.