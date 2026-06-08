Así está el ranking ATP después de Roland Garros: Zverev ya acecha a Alcaraz

La silueta que dibuja la tierra batida de Roland Garros es la de Zverev, que recoge la corona de Alcaraz en París y se dispara en el ranking. Ahora es él quien consuela y no el consolado. Lo consigue tras superar sudores fríos y esquivar una legión de fantasmas que le aparecieron. Hablaban italiano, pero también castellano y austriaco. En la Philippe Chatrier se batió contra Cobolli, pero también ante Sinner, Alcaraz y Thiem, sus tres verdugos en las tres finales de Grand Slam que había disputado en Open de Australia; Roland Garros y US Open respectivamente.

Con esa mochila jugó el alemán, que amagó con volver a claudicar, pero finalmente aplacó la remontada de Cobolli y posó con el trofeo. Campeón de Roland Garros (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6). Ahí lo tiene, lo que ha buscado toda la vida. Ya no se lo quita nadie. Da Zverev un arañazo a Alcaraz en el ranking ATP. Llegó a Roland Garros con 5.705 puntos, a 6.255 de los 11.960 del murciano. Y abandona París con 7.305, tras superar los cuartos de final del curso pasado, a 2.600 de los de Carlitos, que no ha podido defender la final del curso pasado.

Un sorpasso que podría confirmarse a lo largo de los dos próximos meses, pues Zverev disputará la gira de hierba que Alcaraz se perderá por lesión. El alemán depende de sí mismo para auparse al segundo cajón del ranking ATP. Para ello deberá ganar Halle y alcanzar las semifinales en Wimbledon. En caso de defender las semifinales en Halle, debería llegar a la final en el All England Tennis Club. Toda vez que Alcaraz no podrá defender su título en Queen’s y la final en Wimbledon de la temporada pasada.

Zverev acecha a Alcaraz; Sinner manda en el ranking

La actualización de este lunes seguirá teniendo a Sinner como líder del ranking ATP. Jannik finaliza la temporada de tierra en lo más alto con 13.500 puntos tras perder 1.250 al caer eliminado en segunda ronda de Roland Garros. El italiano llevaba un camino inmaculado para superar el récord histórico de puntos de Nadal, Federer y Djokovic… Tendrá que esperar. También destaca la irrupción de Aliassime como cuarta mejor raqueta del mundo y el estreno de Cobolli en el top 10 tras llegar a la final en París.

1. Jannik Sinner, 13.500 puntos.

2. Carlos Alcaraz, 9.910 puntos.

3. Alexander Zverev, 7.305 puntos.

4. Felix Auger-Aliassime, 4.440 puntos.

5. Ben Shelton, 3.920 puntos.

6. Alex de Miñaur, 3.905 puntos.

7. Novak Djokovic, 3.760 puntos.

8. Daniil Medvedev, 3.760 puntos.

9. Taylor Fritz, 3.720 puntos.

10. Flavio Cobolli, 3.540 puntos.